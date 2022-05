'बीजेपी देश में चला रही है 'तुगलकी राज', किसी को आजादी का अधिकार नहीं', केंद्र पर ममता बनर्जी ने बोला हमला

Highlights ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा- बीजेपी ने सारे अधिकार खत्म कर दिए हैं।

कोलकाता:पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर हमला बोला है। झाड़ग्राम में एक जन सभा को संबोधित करते हुए बंगाल की सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में तुगलकी राज चला रही है। लोगों को आजादी का अधिकार नहीं है।

ममता बनर्जी ने कहा, टीएमसी मां माटी मानुष की पार्टी है। यह बीजेपी की पार्टी नहीं है जो देश में 'तुगलकी राज' चला रही है, वे एक केंद्रीय एजेंसी के जरिए 'तुगलगी कांड' चला रहे हैं। किसी को आजादी का अधिकार नहीं, बीजेपी ने सारे अधिकार खत्म कर दिए हैं।

उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण संस्थानों में भाजपा के लोगों के अलावा कोई भी नहीं जा सकता। मैं धीरे-धीरे चैप्टर खोलूंगी जोकि मैंने अभी तक नहीं खोला। साथ ही ममता बनर्जी ने यह का कि बीजेपी बल से टीएमसी को नहीं झुका सकती है।

TMC is the party of Maa Maati Manush...It is not a party of BJP which is running 'Tughlaqi Raj' in the country, They are running 'Tughlagi Kand' through a central agency. No one has the right to freedom, BJP has ended all rights: West Bengal CM Mamata Banerjee, in Jhargram pic.twitter.com/QSUOmtsIJl