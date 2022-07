'घबराने की जरूरत नहीं है,' दिल्ली में मंकीपॉक्स का मामला सामने आने के बाद बोले सीएम केजरीवाल

Highlights दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है कहा- हमारी सबसे अच्छी टीम मामले को फैलने से रोकन के तैयार है 31 वर्षीय मरीज की हालत स्थिर है और वह ठीक हो रहा है

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंकीपॉक्स का एक मामला सामने आने के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दिल्लीवासियों को आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार की सबसे अच्छी टीम दिल्ली में मंकीपॉक्स वायरस को रोकने और उनकी रक्षा करने के लिए तैयार है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया, "मंकीपॉक्स का पहला मामला दिल्ली में सामने आया था। मरीज स्थिर है और ठीक हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। स्थिति नियंत्रण में है। हमने लोक नायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) में अलग आइसोलेशन वार्ड बनाया है। हमारी सबसे अच्छी टीम को केस को फैलने से रोकने और दिल्लीवासियों की रक्षा करने के लिए है।"

The first case of Monkeypox was detected in Delhi. The patient is stable and recovering.



There's no need to panic. The situation is under control.



We have made a separate isolation ward at LNJP. Our best team is on the case to prevent the spread and protect Delhiites.