'जिम में कोई भी मुस्लिम न ट्रेनिंग देने आएगा, न ही लेने': भोपाल के सब-इंस्पेक्टर का बयान वायरल

नई दिल्ली: भोपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें सब-इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा एक जिम मालिक से बातचीत के दौरान विवादित टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में शर्मा मालिक को जिम में मुस्लिम प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश देते हुए सुनाई दे रहे हैं।

वीडियो में सब-इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा को यह कहते हुए सुना जा सकता है: "कोई भी मुस्लिम यहां प्रशिक्षण देने या लेने नहीं आएगा। मैंने आपको यह स्पष्ट कर दिया है।" यह बयान कथित तौर पर कुछ दिन पहले दिया गया था जब बजरंग दल के सदस्यों ने भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में एक जिम का दौरा किया था और वहां मुस्लिम प्रशिक्षकों की मौजूदगी पर सवाल उठाया था।

तनाव को कम करने के लिए पुलिस को बुलाया गया और जवाब देने वाले अधिकारियों में सब-इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा भी शामिल थे। बाद में सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में शर्मा जिम मालिक को मुस्लिम प्रशिक्षकों या ग्राहकों को परिसर में न आने देने का निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, "कोई भी मुस्लिम यहां प्रशिक्षण देने या लेने नहीं आएगा। मैंने आपको यह स्पष्ट कर दिया है।" वीडियो के प्रसारित होने के बाद, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटना पर ध्यान दिया और अधिकारी के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू की।

Hindu Organisation members requesting Gym owners in Bhopal not to hire Muslim men as trainers.



