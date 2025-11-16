अतीत की घटनाओं से नहीं सीखा गया कोई सबक, नौगाम के बम धमाके ने पुरानी यादें की ताजा

By सुरेश एस डुग्गर | Updated: November 16, 2025 09:53 IST2025-11-16T09:52:10+5:302025-11-16T09:53:09+5:30

Jammu-Kashmir:जांचकर्ता नौगाम में क्या गलत हुआ, इसकी जांच कर रहे हैं, और इस विस्फोट ने एक लंबे समय से दबी हुई बहस को फिर से छेड़ दिया है

No lessons learned from past events Nowgam bombing brings back old memories | अतीत की घटनाओं से नहीं सीखा गया कोई सबक, नौगाम के बम धमाके ने पुरानी यादें की ताजा

अतीत की घटनाओं से नहीं सीखा गया कोई सबक, नौगाम के बम धमाके ने पुरानी यादें की ताजा

Jammu-Kashmir: शुक्रवार रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए शक्तिशाली विस्फोट, जिसमें नौ लोग मारे गए और 30 से अधिक घायल हुए, की तुलना कश्मीर के सबसे भीषण सैन्य हादसों में से एक, बादामी बाग छावनी स्थित भारतीय सेना के फील्ड ऑर्डनेंस डिपो में 1994 में हुए विस्फोट से की जा रही है। हालांकि दोनों घटनाओं के बीच समानताओं ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में जब्त विस्फोटकों के भंडारण और जांच के तरीके की नए सिरे से जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के लिए 29 मार्च, 1994 को 15वीं कोर मुख्यालय के अंदर विस्फोट उस समय हुआ जब सेना के ऑर्डनेंस कोर के जवान आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान बरामद हथियारों और गोला-बारूद का निरीक्षण कर रहे थे।
बाद में संसदीय रिकार्ड ने पुष्टि की थी कि वरिष्ठ अधिकारियों सहित 13 सैन्यकर्मी मारे गए, जबकि समकालीन रिपोर्टों में यह संख्या 15 बताई गई थी।

इस विस्फोट ने छावनी के एक हिस्से को तबाह कर दिया, जिससे राज्यसभा में श्रीनगर के सबसे रणनीतिक सैन्य प्रतिष्ठान के अंदर अस्थिर सामग्री के भंडारण की सुरक्षा पर बहस छिड़ गई थी।

नौगाम में शुक्रवार को हुए विस्फोट में भी कुछ अजीब समानताएं हैं। अधिकारियों के अनुसार, फोरेंसिक टीमें कश्मीर के बाहर से लाई गई विस्फोटक सामग्री का विश्लेषण कर रही थीं, तभी रात लगभग 11:20 बजे जखीरे में विस्फोट हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख ने साक्ष्यों की जांच के दौरान इस घटना को एक "आकस्मिक विस्फोट" बताते हुए, इसमें किसी भी तरह के आतंकी पहलू से इनकार किया है।

हालांकि, यह तथ्य कि यह सामग्री एक चल रही आतंकवाद-संबंधी जांच का हिस्सा थी, ने इससे निपटने के नियमों को लेकर सवाल खड़े जरूर कर दिए हैं।

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह त्रासदी अस्थिर विस्फोटकों के परिवहन और परीक्षण से जुड़े लगातार जोखिमों को रेखांकित करती है, खासकर आबादी वाले इलाकों में।

नौगाम पुलिस स्टेशन रिहायशी इलाकों के पास स्थित है, जिससे स्थानीय लोगों में डर और बढ़ गया है, जिन्होंने रात में आपातकालीन वाहनों को परिसर में आग लगने के दौरान दौड़ते हुए देखा।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब घाटी भर में सुरक्षा बल और पुलिस विभिन्न आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद कर रहे हैं।

अधिकारियों का मानना ​​है कि शुक्रवार के विस्फोट के बाद, परिवहन से लेकर फोरेंसिक जांच तक, ऐसी बरामदगी के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ सकता है।

राजनीतिक रूप से, इस घटना के श्रीनगर और नई दिल्ली दोनों में ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद है, क्योंकि यह 1994 की आपदा से मिलती-जुलती है। जांचकर्ता नौगाम में क्या गलत हुआ, इसकी जांच कर रहे हैं, और इस विस्फोट ने एक लंबे समय से दबी हुई बहस को फिर से छेड़ दिया है: क्या कश्मीर ने बादामी बाग की घातक घटनाओं से वाकई सबक सीखा है, या क्या यह क्षेत्र तीन दशक बाद भी उन्हीं भयावह चूकों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है।

Web Title: No lessons learned from past events Nowgam bombing brings back old memories

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :jammu kashmirPolicebomb blastजम्मू कश्मीरबम विस्फोट