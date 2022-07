महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला से बड़ा देशभक्त कोई नहीं- राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा

Highlights विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू से है यशवंत सिन्हा का मुकाबला राजग की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू

गुपकर: राष्ट्रपति चुनाव नजदीक हैं। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा इन दिनों देश के अलग-अलग राज्यों में जाकर अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। इसी क्रम में यशवंत सिन्हा जम्मू-कश्मीर पहुंचे और वहां महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद यशवंत सिन्हा ने प्रेस कांफेंस भी की और कहा कि फारूक साहब, महबूबा जी सहित जो भी लोग यहां मौजूद हैं, देश में उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। यशवंत सिन्हा ने आगे कहा कि अगर ये देशभक्त नहीं हैं, तो हममें से किसी को भी अपने देश के प्रति देशभक्ति का दावा करने का अधिकार नहीं है।

Srinagar, J&K | All our people who're present here, including Farooq Sahab, Mehbooba Ji, no bigger patriot in the country than them. If these are not patriotic,then none of us have right to claim patriotism towards our country: Opposition's Presidential candidate Yashwant Sinha pic.twitter.com/0D95hNVlTw