'कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं': केजरीवाल ने बोले 2027 में गोवा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी AAP

पणजी: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को 2027 के गोवा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना से इनकार किया। केजरीवाल ने कहा, "किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा।" उन्होंने उन दावों का खंडन किया कि पार्टी के कुछ गोवा कार्यकर्ता विधानसभा चुनावों से पहले इस पुरानी पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं।

विधायकों के दलबदल के लिए कांग्रेस की आलोचना

यहाँ से 16 किलोमीटर दूर मायेम में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, आप नेता ने कहा कि गोवा के लोगों को कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा निराश और धोखा दिया है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों में भाजपा को विधायकों की थोक आपूर्ति करने वाली कंपनी बन गई है। क्या कांग्रेस गोवा के मतदाताओं को यह आश्वासन दे सकती है कि भविष्य में कोई भी पार्टी विधायक भाजपा में शामिल नहीं होगा।"

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "2017 और 2019 के बीच कम से कम 13 कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो गए। 2022 में, 10 कांग्रेस विधायक पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए।"

आप भाजपा शासन को बढ़ावा देने के खिलाफ

उन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है, तो यह भाजपा को विधायक मुहैया कराने के समान होगा। उन्होंने कहा, "हम गोवा में भाजपा सरकार बनाने में मददगार किसी भी प्रयास का हिस्सा नहीं बनना चाहते।"

गोवा में नई राजनीतिक व्यवस्था का वादा

केजरीवाल ने पुरानी व्यवस्था को खत्म करके एक नई राजनीतिक व्यवस्था लाने का भी वादा किया, जिसके तहत भाजपा और कांग्रेस नेताओं के 13-14 राजनीतिक परिवार वर्षों से गोवा पर शासन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "यह भाजपा और कांग्रेस से जुड़ी एक सड़ी-गली राजनीतिक व्यवस्था है। अब समय आ गया है कि इस व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए और गोवावासियों को एक नया विकल्प दिया जाए।"

जन-केंद्रित शासन की शुरुआत

गोवा में एक नई तरह की जन-केंद्रित राजनीति और शासन का वादा करते हुए, केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार में, जनता को यह तय करने की आज़ादी होगी कि राज्य में कौन सी परियोजनाएँ चलाई जाएँ और भूमि सहित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए।

उन्होंने पहले आरोप लगाया था कि राज्य के संसाधन 13-14 चुनिंदा राजनीतिक परिवारों के नियंत्रण में हैं, जो सत्ता में बने रहने के लिए लगातार दल बदलते रहते हैं और राज्य को लूटते हैं तथा स्विस बैंकों में धन जमा करते हैं।



