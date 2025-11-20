Nitish Kumar Oath Ceremony: विजय कुमार सिन्हा बने बिहार के डिप्टी सीएम, सम्राट चौधरी ने ली मंत्री पद की शपथ

Nitish Kumar Oath Ceremony: बिहार में आज नीतीश कुमार ने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली और 10वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं, सम्राट चौधरी और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने भी बिहार मंत्री के रूप में शपथ ली है। यह शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और NDA के कई सीनियर नेता इस बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए।

BJP नेता विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली। सिन्हा ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में लखीसराय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अमरेश कुमार को 24,940 वोटों से हराया था। वह जनवरी 2024 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और अलग-अलग समय में एग्रीकल्चर, रोड कंस्ट्रक्शन, माइंस, जियोलॉजी, आर्ट, कल्चर और यूथ और लेबर रिसोर्स जैसे कई मिनिस्ट्री संभालीं।

वह 2022 से 2024 तक बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर ऑफ अपोज़िशन थे। वह 2020 से 2022 तक बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थे। उन्होंने फरवरी 2005, 2010, 2015 और 2020 में लखीसराय असेंबली सीट को रिप्रेजेंट किया।

पटना के गांधी मैदान में हो रहे शपथ ग्रहण समारोह में बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद BJP के सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया।

NDA ने बिहार में 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 202 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की, जिसमें BJP को 89, JD(U) को 85, LJP(RV) को 19, HAM को 5 और RLM को 4 सीटें मिलीं।

नए बिहार मंत्रिमंडल में भाजपा के 16 और जदयू के 14 मंत्री शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें पार्टी प्रमुख भी शामिल हैं। पिछली सरकार में भाजपा के 15, जदयू के 12 (मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित), हम (एस) के एक और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एक मंत्री थे।

