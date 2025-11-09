'नीतीश कुमार जाने वाले हैं, बिहार चुनावों में 65-67% वोटर टर्नआउट मौजूदा सरकार के पक्ष में नहीं', प्रशांत किशोर ने की भविष्यवाणी
By रुस्तम राणा | Updated: November 9, 2025 21:51 IST2025-11-09T21:51:39+5:302025-11-09T21:51:39+5:30
पटना: जन सुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार "जाने वाले हैं" क्योंकि रविवार, 9 नवंबर को विधानसभा चुनावों के लिए कैंपेन खत्म हो गया है। किशोर ने ज़ोर देकर कहा कि चल रहे विधानसभा चुनावों में ज़्यादा वोटर टर्नआउट यह दिखाता है कि लोगों में मौजूदा सरकार के खिलाफ "एंटी-इनकंबेंसी" भावना है, न कि सरकार के लिए सपोर्ट।
वोटिंग के दूसरे और आखिरी चरण के लिए कैंपेन रविवार को खत्म हो गया। 122 सीटों के लिए दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। 6 नवंबर को हुए पहले चरण की वोटिंग में रिकॉर्ड 65 परसेंट वोटिंग हुई थी। नतीजा 14 नवंबर को घोषित किया जाएगा। जन सुराज के मुखिया किशोर ने आगे कहा कि राज्य का चुनावी माहौल "बहुत खराब" है, और चेतावनी दी कि साइंटिफिक एग्जिट पोल के बिना नतीजों के बारे में कोई भी भविष्यवाणी "बेबुनियाद" होगी।
किशोर ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया, “नहीं, देखिए, नीतीश जी जा रहे हैं। यह मत भूलिए। अब, बिहार में 65-67% वोट, यह प्रो-इनकंबेंसी नहीं है। यह मुमकिन नहीं है। तो, अब नतीजे आने दीजिए। क्योंकि यह बहुत उलझी हुई स्थिति है। जब तक आप साइंटिफिक एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, वे हवा में बात कर रहे हैं। इसीलिए वे बात कर रहे हैं।”
महिला वोटर्स पर
पूर्व चुनाव रणनीतिकार ने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के तहत ₹10,000 कैश बेनिफिट, साइकिल और यूनिफॉर्म बांटने और पेंशन सहायता जैसी सरकारी योजनाओं ने वोटिंग पर असर डाला होगा। हालांकि, किशोर ने साफ किया कि महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी का एक कारण "डिनॉमिनेटर इफ़ेक्ट" भी है, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले कम महिलाएं रजिस्टर्ड वोटर हैं।
उन्होंने समझाया, "महिलाओं ने हमेशा वोट दिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में अंतर के कारण परसेंटेज ज़्यादा दिख रहा है। फिर भी, नीतीश बाबू की योजनाओं का कुछ असर और सोशल लेवल पर गुस्से में कमी साफ़ दिख रही है।" दिन में पहले, किशोर ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह फैक्ट्रियां लगाने में बिहार को नज़रअंदाज़ करके गुजरात को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है।
प्रशांत किशोर ने एक चुनावी रैली में कहा, "वे (बीजेपी) बिहार से वोट लेते हैं, इसलिए उन्हें बिहार में भी फैक्ट्रियां लगानी चाहिए। पिछले 15 सालों से पीएम मोदी ने गुजरात में फैक्ट्रियां लगाई हैं, बिहार में नहीं।" विपक्ष के महागठबंधन और सत्ताधारी एनडीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए किशोर ने कहा, "क्या यह आपको मंज़ूर है? 'नीतीश चाचा रहेंगे या जाएंगे?' क्या आपको 'लालू का लालटेन' चाहिए? लालटेन का जंगल राज? अब, अगर आप लालू, नीतीश या मोदी को वोट नहीं देंगे, तो कौन बचा है?"
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए), जिसमें भाजपा, जद(यू), हम, लोजपा (रामविसाल) और दूसरी पार्टियां शामिल हैं, सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहा है, वहीं महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस, राजद, लेफ्ट पार्टियां और वीआईपी शामिल हैं, सत्ता वापस पाने का लक्ष्य बना रहा है। जन सुराज पार्टी ने भी चुनावी मैदान में एंट्री की है और वह अकेले ही 200 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है।