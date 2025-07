बिहार में पत्रकारों को मिलेगी 15 हजार रुपये की पेंशन, चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा

Journalists Pension: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘बिहारपत्रकार सम्मान’ योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों की मासिक पेंशन में 9,000 रुपये की वृद्धि करने की शनिवार को घोषणा की। अब बिहार सरकार में पंजीकृत सभी पात्र सेवानिवृत्त पत्रकारों को पहले मिलने वाले 6,000 रुपये की बजाय 15,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। यह निर्णय बिहार में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया है। मुख्यमंत्री कुमार ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने छह हजार रुपये की जगह 15 हजार रुपये पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति/ पत्नी को जीवनपर्यन्त प्रतिमाह तीन हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपये की पेंशन राशि दिए जाने का निर्देश दिया है।’’

