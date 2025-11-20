Nitish Kumar Education: कहां तक पढ़े हैं नीतीश कुमार? जानें इंजीनियर से नेता बनने का सफर
November 20, 2025
Nitish Kumar Education: इंजीनियर से राजनेता बने इस व्यक्ति ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (वर्तमान में एनआईटी पटना) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।
Nitish Kumar Education: जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इंजीनियर से पॉलिटिशियन बने नीतीश के पास बिहार कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग, जो अभी NIT पटना है, से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री है।
नीतीश कुमार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
नीतीश कुमार ने 1950 और 1960 के दशक में बख्तियारपुर के लोकल स्कूलों में पढ़ाई की और श्री गणेश हाई स्कूल, बख्तियारपुर से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। नीतीश ने पटना साइंस कॉलेज से अपनी प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की और 1972 में मशहूर बिहार कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग, जो अब NIT पटना है, से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ़ साइंस की डिग्री हासिल की।
नीतीश कुमार का प्रोफेशनल करियर
BTech पूरा करने के बाद, नीतीश कुमार बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में शामिल हो गए। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अपने समय के दौरान, उन्होंने बिहार में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया।
नीतीश कुमार का पॉलिटिकल सफ़र
नीतीश कुमार ने पहली बार 1985 में हरनौत से राज्य असेंबली का चुनाव जीता था। कुमार 2000 में पहली बार बिहार के CM बने। उन्होंने आज 10वीं बार बिहार के CM के तौर पर शपथ ली, उनके पिछले कार्यकाल में शामिल हैं- 2000, 2005-2010, 2010-2014, 2015, 2015-2017, 2017-2020, 2020-2022, 2022-2024 और 2024।
गौरतलब है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई अन्य शीर्ष नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राजग शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया।
भाजपा नेता सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडेय, राम कृपाल यादव, अरुण शंकर प्रसाद, रमा निषाद, नितिन नबीन और सुरेंद्र प्रसाद मेहता ने बिहार के मंत्री के रूप में शपथ ली। जनता दल (यू) के विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार और मोहम्मद जमा खान ने भी बिहार के मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संतोष सुमन ने भी बिहार के मंत्री पद की शपथ ली।