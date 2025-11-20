Bihar CM Oath: 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के सीएम, जानें भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं के बारें में

Bihar CM Oath: जनता दल (यूनाइटेड) के सुप्रीमो नीतीश कुमारबिहार के दसवीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। नीतीश कुमार आज पटना के गांधी मैदान में सीएम पद के लिए शपथ लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिला जिसके बाद बीजेपी और गठबंधन दलों ने नीतीश को सीएम चुना। पिछले 20 सालों में 74 साल के नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के CM के तौर पर शपथ लेंगे। नीतीश कुमार पहली बार 2000 में बिहार के CM बने थे। सरकार आठ दिनों के अंदर गिर गई थी।

उनका अगला कार्यकाल 2005 में शुरू हुआ। तब से, 2014 तक उन्हें कोई नहीं रोक पाया, जब उन्होंने उस साल लोकसभा चुनाव में JD(U) के खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया, और फिर से CM के तौर पर शपथ ली।

पिछली बार उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर जनवरी 2024 में शपथ ली थी, जब वह और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में शामिल हो गए थे।

भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले लोगों पर एक नजर:

1- ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल: 23 साल (21 जून, 1977 - 5 नवंबर, 2000)

कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु ने दो दशकों से ज़्यादा समय तक पश्चिम बंगाल का नेतृत्व किया। पद का ऑफ़र मिलने के बावजूद, बसु ने भारत के प्रधानमंत्री बनने का मौका ठुकरा दिया।

बसु 1977 से 2000 तक पश्चिम बंगाल के छठे और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।

2- नवीन पटनायक, ओडिशा: 24 साल (5 मार्च, 2000 - 12 जून, 2024)

बीजू जनता दल के नवीन पटनायक ने पहली बार 2000 में ओडिशा के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। पटनायक दो दशकों से ज़्यादा समय तक इस पद पर रहे। उनका कार्यकाल 2024 के ओडिशा चुनावों के बाद खत्म हो गया, जब BJP को निर्णायक बहुमत मिला। पटनायक 24 साल तक मुख्यमंत्री रहे।

3- पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम: 24+ साल (12 दिसंबर, 1994 - 26 मई, 2019)

पवन कुमार चामलिंग लगभग 24 साल और 165 दिनों तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। उनके नेतृत्व में, उनकी पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लगातार पाँच बार जीत हासिल की, जिससे वे भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे।

4 - गेगोंग अपांग, अरुणाचल प्रदेश: 22 साल (18 जनवरी, 1980 - 19 जनवरी, 1999; 3 अगस्त, 2003 - 9 अप्रैल, 2007)

गेगोंग अपांग ने दो अलग-अलग समय में लगभग 23 साल तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। उनका पहला कार्यकाल 1980 से 1999 तक था। दूसरा कार्यकाल 2003 से 2007 तक था। अपांग कांग्रेस और BJP समेत कई पार्टियों से जुड़े रहे हैं।

5- लाल थनहवला, मिजोरम: 22 साल (5 मई, 1984 - 21 अगस्त, 1986; 24 जनवरी, 1989 - 3 दिसंबर, 1998; 11 दिसंबर, 2008 - 15 दिसंबर, 2018)

लाल थनहवला पांच बार मिजोरम के मुख्यमंत्री रहे और वे नॉर्थईस्ट में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कांग्रेस नेताओं में से एक रहे हैं।

6- वीरभद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश: 21 साल (8 अप्रैल, 1983 - 5 मार्च, 1990; 3 दिसंबर, 1993 - 24 मार्च, 1998; 6 मार्च, 2003 - 30 दिसंबर, 2007; 25 दिसंबर, 2012 - 27 दिसंबर, 2017)

वीरभद्र सिंह कांग्रेस के पुराने नेता थे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, और दो दशकों में राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बने।

7- माणिक सरकार, त्रिपुरा: 19 साल (11 मार्च, 1998 - 9 मार्च, 2018)

माणिक सरकार ने लगातार चार बार (1998–2018) त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया और उन्हें भारत के सबसे जाने-माने लेफ्ट नेताओं में से एक माना जाता है।

8- एम करुणानिधि, तमिलनाडु: 18 साल (10 फरवरी, 1969 - 31 जनवरी, 1976; 27 जनवरी, 1989 - 30 जनवरी, 1991; 13 मई, 1996 - 14 मई, 2001; 13 मई, 2006 - 16 मई, 2011)

DMK के पुराने नेता एम करुणानिधि ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर कई बार काम किया और राज्य की राजनीति में अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। उनके बेटे, एमके स्टालिन, तमिलनाडु के अभी के CM हैं।

9- प्रकाश सिंह बादल, पंजाब: 18 वर्ष (27 मार्च, 1970 - 14 जून, 1971; 20 जून, 1977 - 17 फरवरी, 1980; 12 फरवरी, 1997 - 26 फरवरी, 2002; 1 मार्च, 2007 - 16 मार्च, 2017)

अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, जिससे वे भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले लोगों में से एक बन गए और उन्हें पंजाब की राजनीति और सिख राजनीतिक प्रतिनिधित्व में एक कद्दावर व्यक्ति माना जाता है।

10- नीतीश कुमार, बिहार: 19 साल (3 - 11 मार्च, 2000; 24 नवंबर, 2005 - 20 मई, 2014; 2 फरवरी, 2015 - 19 नवंबर, 2025)

नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने कई टर्म में लगभग 20 साल तक पद संभाला है। वह 2005 से बिहार के CM हैं, सिवाय 2014 में लगभग एक साल के ब्रेक के।

74 साल के नीतीश आज रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के CM के तौर पर शपथ लेंगे।

Web Title: Nitish Kumar becomes Bihar CM for the 10th time Learn about the longest-serving Chief Ministers in India