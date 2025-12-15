चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो या उत्तर प्रदेश, भाजपा कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते?, नितिन नवीन ने कहा-नया दायित्व आशीर्वाद

Highlights पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ काम जारी रखने का आशीर्वाद दिया है। भाजपा ने भी अपना विस्तार किया है।

पटनाः बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को कहा कि यह नया दायित्व पार्टी का आशीर्वाद है और उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने दिवंगत पिता एवं भाजपा के पूर्व विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया।

नवीन सोमवार सुबह पटना के एक पार्क में अपने पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने हमेशा अपने पिता के विचारों पर काम किया है, जो पार्टी को अपनी मां मानते थे और राष्ट्र को सर्वोपरि रखते थे। मेरा मानना है कि इसी कारण पार्टी ने मुझे यह अवसर देकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ काम जारी रखने का आशीर्वाद दिया है।’’

इससे पहले भाजपा नेता ने पटना के महावीर मंदिर में पूजा-अर्चना भी की। कैबिनेट मंत्री नवीन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास देश के हर कस्बे और गांव तक पहुंचा है। इसके साथ ही भाजपा ने भी अपना विस्तार किया है।’’

नवीन ने कहा कि आज भाजपा सभी वर्गों की पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आज देश में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की विकास योजनाओं से अछूता रहा हो। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘अंत्योदय’ की अवधारणा को देश के हर कोने तक पहुंचाया है।

नितिन नवीन ने कहा, ‘‘अंत्योदय की परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी विभूतियों ने की थी, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे बढ़ाया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश के हर गांव और शहर तक पहुंचा दिया है।’’

पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो या उत्तर प्रदेश, हमारे पार्टी कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। अन्य दल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता चौबीसों घंटे काम करते हैं।’’

