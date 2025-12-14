मैं पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह का आभारी हूं?, नितिन नबीन बोले- कार्यकर्ताओं को समर्पित

Highlights भाजपा नेता ने शुरू में पार्टी कार्यालय में मिलने के लिए कहा। "यह पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पित है।" संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रति भी आभारी हैं।

पटनाः बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति को पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। उनकी नियुक्ति की सूचना मिलने पर पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल छा गया और बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई। पांच बार के विधायक नबीन छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा के प्रभारी रहे हैं। जब पत्रकारों को उनकी नियुक्ति के बारे में जानकारी मिली और वे उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, तो भाजपा नेता ने शुरू में उनसे पार्टी कार्यालय में मिलने के लिए कहा।

हालांकि, पत्रकारों द्वारा जोर दिए जाने पर उन्होंने कहा, "यह पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पित है।" बाद में, प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए, नबीन ने कहा, "मुझे यह जिम्मेदारी देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आभारी हूं।"

भाजपा नेता ने कहा कि वह पार्टी के संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रति भी आभारी हैं। नबीन ने कहा, "हम वरिष्ठ नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार 'सबका साथ, सबका विकास' के दृष्टिकोण से भाजपा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं। यह सब पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हो पाया है।"

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि जब आप पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, तो वरिष्ठ नेता हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं और मैं पूरी लगन से पार्टी के लिए काम करना जारी रखूंगा।" मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नबीन (45) को उनकी नयी जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। कुमार जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष भी हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, कुमार ने कहा कि नबीन "एक समर्पित और अनुशासित नेता हैं, जो इस नयी जिम्मेदारी के साथ भाजपा को मजबूती प्रदान करेंगे"। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "यह भाजपा के लिए गर्व का क्षण है। बिहार के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, नबीन ने संगठन में निरंतर समर्पण के साथ काम किया है।"

भोजपुरी सुपरस्टार से नेता बने मनोज तिवारी ने पत्रकारों से कहा कि यह बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने कहा, “बिहार ने हाल में भाजपा को भारी बहुमत से जीत दिलाई है। अब, यहीं के एक सपूत को संगठन में सर्वोच्च जिम्मेदारी मिली है।” विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी नितिन नबीन को बधाई दी। पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल छा गया, कार्यकर्ता ढोल की थाप पर नाच रहे थे और केसरिया पटका लहरा रहे थे।

दिवंगत नबीन किशोर सिन्हा के पुत्र नबीन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2006 में एक उपचुनाव से की, जिसमें उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद खाली हुई सीट को बरकरार रखा। भाजपा के वरिष्ठ नेता नबीन किशोर सिन्हा ने पटना पश्चिम विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था। नबीन पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।

