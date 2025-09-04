NIRF 2025 Engineering Ranking: आईआईटी मद्रास सबसे आगे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे शीर्ष तीन में

NIRF 2025 Engineering Ranking Out: शिक्षा मंत्रालय ने 4 सितंबर को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2025 की घोषणा की, जिसमें 17 श्रेणियों में भारत के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची जारी की गई। इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, आईआईटी मद्रास शीर्ष संस्थान के रूप में उभरा, उसके बाद आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे का स्थान रहा।

2025 के लिए शीर्ष 10 इंजीनियरिंग संस्थान इस प्रकार हैं:

रैंक 1: आईआईटी मद्रास

रैंक 3: आईआईटी बॉम्बे

रैंक 4: आईआईटी कानपुर

रैंक 5: आईआईटी खड़गपुर

रैंक 6: आईआईटी रुड़की

रैंक 7: आईआईटी हैदराबाद

रैंक 8: आईआईटी गुवाहाटी

रैंक 9: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) तिरुचिरापल्ली

रैंक 10: आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी

एनईपी 2020 और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप ये रैंकिंग समग्र, विश्वविद्यालय, कॉलेज, प्रबंधन, चिकित्सा, कानून आदि जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटी मद्रास) ने समग्र और इंजीनियरिंग दोनों श्रेणियों में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2025 में शीर्ष स्थान हासिल करके एक बार फिर अपनी अग्रणी स्थिति कायम की है।

चेन्नई स्थित यह संस्थान अपनी शैक्षणिक और शोध उत्कृष्टता की पुष्टि करते हुए लंबे समय से चली आ रही अपनी नंबर 1 स्थिति को बरकरार रखता है। पिछले वर्ष की रैंकिंग में, इंजीनियरिंग श्रेणी में पूरी तरह से आईआईटी का दबदबा था, जिसमें शीर्ष आठ स्थान आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी हैदराबाद को मिले थे।

Web Title: NIRF 2025 Engineering Ranking Out: IIT Madras Leads, IIT Delhi, IIT Bombay In Top Three