एनआईए का खालिस्तानी आतंकियों पर कसा शिकंजा, 8 राज्यों में तलाशी के बाद 6 गैंगस्टर गिरफ्तार

नई दिल्ली: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण(एनआईए) द्वारा हाल ही में आठ राज्यों के 76 स्थानों पर राष्ट्रव्यापी छापेमारी की गई है। जानकारी के मुताबिक, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बराड़ के करीबी सहयोगियों सहित छह लोगों गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लकी खोखर भी शामिल है, जो कनाडा स्थित नामित आतंकवादी अर्श डल्ला का करीबी सहयोगी है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मारे गए अन्य लोगों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बराड़ के सहयोगी शामिल हैं।

गौरतलब है कि बठिंडा का रहने वाला लकी खोखर को मंगलवार को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। खोखर को राजस्थान के श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया गया। वह कनाडा में अर्श डाला के सीधे और लगातार संपर्क में था और उसके लिए भर्ती की देखभाल करता था और आतंक संबंधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उससे धन प्राप्त करता था।

उसने अपने निर्देश पर पंजाब में अर्श दल्ला के सहयोगियों को हथियार और गोला-बारूद मुहैया कराया, जिसका इस्तेमाल अर्श दल्ला के निर्देश पर पंजाब के जगराओं में हाल ही में हुई हत्या को अंजाम देने के लिए भी किया गया था।

Following the recent raids by NIA at 76 locations across 8 states to bust known terrorist-gangster-drug smuggler nexus, NIA has arrested six people working as associates of gangsters including Lawrance Bishnoi, Jaggu Bhagwanpuria & Goldy Brar. Further investigation underway: NIA pic.twitter.com/uV4XvuR5PH