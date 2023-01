एनआईए का बड़ा एक्शन, आईएसआईएस मॉड्यूल गतिविधियों में शामिल आरोपी के खिलाफ की चार्जशीट दायर

Highlights राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ISIS के सदस्य के खिलाफ चार्जशीट की दायर। आईएसआईएस के सदस्य पर आरोप है कि वह भारत के युवाओं को संगठन में शामिल करने की साजिश रच रहा था। एनआईए ने पिछले साल ही आरोपी को गिरफ्तार किया था।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज दिल्ली की एक विशेष अदालत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के एक सदस्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। एनआईए के मुताबिक, भारत में आईएसआईएस मॉड्यूल की गतिविधियों और संगठन के लिए रकम जुटाने की साजिश में आरोपी शामिल है। एनआईए ने पिछले साल ही मोहम्मद मोहसिन नाम के प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग कर रहे छात्र को बाटला हाउस से गिरफ्तार किया था।

आरोपी मोहसिन इस्लामिक स्टेट का सक्रिय सदस्य होने के साथ आईएसआईएस के लिए धन इकट्ठा करता था। एनआईए ने आरोपी मोहसिन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 204, यूपीएपीए की धारा 17, 18, 39 और 40 के तहत पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है।

National Investigation Agency (NIA) today filed charge-sheet against an accused in a Special Court in Delhi pertaining to a conspiracy hatched by member of ISIS, a proscribed terrorist organization, for propagation of the ideology and to raise funds for the organization: NIA pic.twitter.com/RVcE51i1UU