एनआईए ने कन्हैया लाल की हत्या के मामले में दो और लोगों को किया गिरफ्तार

Highlights उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड में एनआईए ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया एनआईए ने जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है, उनका नाम मोहसिन और आसिफ बताया जा रहा है

उदयपुर: कन्हैया लाल हत्याकांड में एनआईए ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में हत्या के दोनों आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद पहले ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं अब जिन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया है, उनका नाम मोहसिन और आसिफ बताया जा रहा है।

एनआईए के मुताबिक मोहसिन और आसिफ इस हत्या की साजिश में शामिल थे। आरोपी मोहसिन और आसिफ को आईपीसी की धारा 120बी, 307,326 के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं तीन अन्य से घटना के संबंध में पूछताछ जारी है।

Just In: Two more persons arrested in Udaipur case for conducting "recce and criminal conspiracy." They were presented in a local court which sent them to 14 day custody.



Earlier, the Rajasthan Police had arrested Mohammad Riyaz and Ghouse Mohd.#UdaipurHorror@IndianExpress