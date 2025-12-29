New Year Party 2026: न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए ये 6 जगहें बेस्ट, जानें एंट्री फीस और टाइमिंग

New Year Party 2026: जैसे ही 2025 खत्म होने वाला है, 2026 का स्वागत करने के लिए दिल्ली NCR में सबसे अच्छी न्यू ईयर पार्टियों की तलाश शुरू हो गई है। शानदार फाइव-स्टार होटल गैला और हाई-एनर्जी नाइटक्लब इवेंट से लेकर शानदार ब्रूअरी सेलिब्रेशन तक, राजधानी क्षेत्र हर पसंद और बजट के लिए कई तरह के शानदार ऑप्शन देता है। नए साल का स्वागत करने के लिए सही जगह ढूंढने में आपकी मदद करने के लिए, हमने दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में होने वाले सबसे शानदार इवेंट्स की एक पक्की गाइड तैयार की है, जिसमें खास बातें, कीमतें और अंदर की डिटेल्स शामिल हैं।

1- जस्सी गिल और बब्बल राय के साथ न्यू ईयर

जगह: द लीला एंबिएंस कन्वेंशन होटल, ईस्ट दिल्ली

समय: 31 दिसंबर, रात 8 बजे से

कीमत: एंट्री फ्री बताई गई है (प्रीमियम सीटिंग के लिए कैटेगरी उपलब्ध हैं)

खास बातें - अगर आप बॉलीवुड और पंजाबी संगीत से भरपूर सेलिब्रेशन चाहते हैं, तो यह आइडियल है। रात जस्सी गिल और बब्बल राय की लाइव परफॉर्मेंस से जीवंत हो जाती है, जिसके बाद एक हाई-एनर्जी DJ और एक लाइव बैंड होता है। होटल लाइव फूड स्टेशन और अनलिमिटेड प्रीमियम ड्रिंक्स के साथ एक शानदार बुफे सर्व करता है। मेहमान बेहतर स्टेज व्यू के लिए कैटेगरी के हिसाब से सीट चुन सकते हैं, और जो लोग स्टे पैकेज बुक कर रहे हैं, उसमें दोपहर 2 बजे चेक-इन, आरामदायक रात का स्टे और नए साल की सुबह नाश्ता शामिल है।

2- रिंग इन 2026 – द लीला एंबिएंस, गुरुग्राम

जगह: द लीला एंबिएंस गुरुग्राम होटल एंड रेजिडेंस, सेक्टर 24, गुरुग्राम

समय: चेक-इन दोपहर 2 बजे से (31 दिसंबर), पार्टी रात 8 बजे से, 1 जनवरी को सुबह 7:30 बजे से नाश्ता

कीमत: लगभग ₹45,000 – ₹89,999 (स्टे + गैला पैकेज)

खास बातें-

यह NCR में सबसे शानदार न्यू ईयर सेलिब्रेशन में से एक है। मेहमान जैज़ी बी की पावर-पैक्ड परफॉर्मेंस, इंटरनेशनल DJs, शानदार स्टेज एक्ट और आधी रात को बड़े बैलून ड्रॉप के साथ एक शानदार रात का आनंद ले सकते हैं। शाम में एक प्रीमियम मल्टी-कुज़ीन गैला डिनर और टॉप-शेल्फ ड्रिंक्स का अनलिमिटेड सिलेक्शन शामिल है। परिवारों को यह पसंद आता है क्योंकि प्रॉपर्टी एक डेडिकेटेड किड्स ज़ोन भी बनाती है। क्योंकि यह एक स्टे-पैकेज इवेंट है, आप पार्टी कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं और अगली सुबह आराम से नाश्ता कर सकते हैं।

3- न्यू ईयर पार्टी 2026 – बिग पिचर ब्रूअरी, गुरुग्राम

जगह: बिग पिचर ब्रूअरी, ट्रिलियम एवेन्यू, सेक्टर 29, गुरुग्राम

समय: शाम 7 बजे से

कीमत: ₹3,000 – ₹6,000

खास बातें-

यह गुरुग्राम के सबसे जीवंत ब्रूपब सेलिब्रेशन में से एक है। डीजे टेरिक और सेसिलिया बॉलीवुड, हिप-हॉप और कमर्शियल मिक्स बजाते हैं, जिससे डांस फ्लोर पूरी रात भरा रहता है। इस इवेंट में ब्राज़ीलियाई कलाकारों द्वारा एनर्जेटिक सांबा और गोगा डांस परफॉर्मेंस भी शामिल हैं, जो कार्निवल जैसा माहौल बनाते हैं। मेहमान तीन अलग-अलग बुफे काउंटर, 50 शराब के ऑप्शन, 25 कॉकटेल और कई मॉकटेल का आनंद ले सकते हैं। ब्रूअरी अलग स्मोकिंग ज़ोन, पार्किंग और कड़ी सुरक्षा के साथ सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करती है।

4- न्यू ईयर तांडव – ज़ारंका रिवरसाइड कैंप, कसोल

जगह: ज़ारंका रिवरसाइड कैंप, कसोल, पार्वती वैली

समय: 31 दिसंबर, शाम 4 बजे से रात 2 बजे तक

कीमत: ₹2,000 – ₹3,599

खास बातें-

जो लोग शहर से दूर नए साल का जश्न मनाना चाहते हैं, उनके लिए कसोल में यह रिवरसाइड कैंप एक जादुई पहाड़ी माहौल देता है। शाम में आवित्रो का डीजे सेट, नियॉन और अंधेरे में चमकने वाले पार्टी एलिमेंट और सर्दियों के आसमान के नीचे आरामदायक बोनफायर शामिल हैं। खाना और ड्रिंक्स पैकेज का हिस्सा हैं, और घाटी की पृष्ठभूमि में आधी रात की आतिशबाजी इस पल को यादगार बना देती है। स्टे में रिवरसाइड कैंपिंग या ग्लैंपिंग शामिल है, जो इसे एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए एकदम सही बनाता है।

5- कसोल रेव न्यू ईयर सेलिब्रेशन

जगह: कसोल (खुले आसमान वाला कैंपसाइट ज़ोन)

समय: 31 दिसंबर, शाम 4 बजे से

कीमत: ₹1,199

खास बातें-

यह पहाड़ों में एक बजट-फ्रेंडली लेकिन एनर्जेटिक रेव-स्टाइल न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। ठंडी घाटी में EDM और ट्रांस संगीत गूंजता है, यह पार्टी बैकपैकर्स, ट्रैकर्स और संगीत प्रेमियों को आकर्षित करती है। खुले आसमान वाला सेटअप, बोनफायर का माहौल और प्राकृतिक परिवेश इसे आम इनडोर क्लब के माहौल से एक ताज़ा ब्रेक बनाता है। यह उन लोगों के लिए सिंपल, रॉ और मज़ेदार है जो पॉकेट-फ्रेंडली एस्केप चाहते हैं।

6- पार्वती शांगरी ला फेस्टिवल – स्काई हेवन, कसोल

जगह: स्काई हेवन, कसोल

समय: 31 दिसंबर, शाम 4 बजे से

कीमत: ₹999

खास बातें:

यह फेस्टिवल-स्टाइल गैदरिंग 2026 के लिए लिस्टेड सबसे किफायती नए साल के इवेंट्स में से एक है। यह उन लोगों को एक साथ लाता है जो शांतिपूर्ण लेकिन जोश भरी सेलिब्रेशन चाहते हैं। EDM, साइकेडेलिक बीट्स और खुले पहाड़ों के माहौल के साथ, यह एक आरामदायक फेस्टिवल वाइब देता है। मेहमान आमतौर पर बोनफायर के चारों ओर डांस करते हैं, पहाड़ों की ताज़ी हवा का आनंद लेते हैं, और तारों की छाँव में रात सेलिब्रेट करते हैं। यह उन यात्रियों के लिए एकदम सही है जो शहर की चकाचौंध वाली पार्टियों से बचना चाहते हैं।

