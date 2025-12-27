New Year Eve 2026: डांस, डिनर, पार्टी और बहुत कुछ..., 31 दिसंबर की रात दिल्ली-NCR के लिए खास, इन जगहों पर मनाए अपनों के साथ जश्न

By अंजली चौहान | Updated: December 27, 2025 12:21 IST2025-12-27T12:21:27+5:302025-12-27T12:21:32+5:30

New Year Eve 2026: दिल्ली-एनसीआर में लाइव कॉन्सर्ट, शानदार समारोहों और जीवंत क्लब पार्टियों के रोमांचक मिश्रण के साथ नव वर्ष 2026 का जश्न मनाएं।

New Year Eve 2026 December 31st is special night for Delhi-NCR celebrate at these places | New Year Eve 2026: डांस, डिनर, पार्टी और बहुत कुछ..., 31 दिसंबर की रात दिल्ली-NCR के लिए खास, इन जगहों पर मनाए अपनों के साथ जश्न

New Year Eve 2026: डांस, डिनर, पार्टी और बहुत कुछ..., 31 दिसंबर की रात दिल्ली-NCR के लिए खास, इन जगहों पर मनाए अपनों के साथ जश्न

New Year Eve 2026: नया साल बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और इसका स्वागत लोग जश्न मना कर करते हैं। न्यू ईयर सिर्फ एक तारीख के बदलने का प्रतीक नहीं है बल्कि ये नए जोश, नई खुशी और उत्साह का समय होता है जहां लोग अपनों के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल, अगर आप न्यू ईयर की रात दिल्ली-एनसीआर में कुछ खास ढंग से मनाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है...

31 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर, जिसमें नोएडा और गुरुग्राम भी शामिल हैं, में कुछ रोमांचक इवेंट्स हो रहे हैं। पॉपुलर कलाकारों के लाइव कॉन्सर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव क्लब सोइरी और गाला डिनर तक, यह शहर 2026 का स्वागत करने के लिए कई तरह के सेलिब्रेशन लेकर आया है।

इवेंट के बारें में

1- द फाइनेस्ट NYE सोइरी

तारीख: 31 दिसंबर
समय: रात 10 बजे से
जगह: सोहो क्लब, चाणक्यपुरी

2- जस्सी गिल और बब्बल राय के साथ नया साल

तारीख: 31 दिसंबर
समय: रात 8 बजे से
जगह: द लीला एंबिएंस कन्वेंशन होटल, नई दिल्ली

3- डुओ क्लॉक- NYE 2026

तारीख: 31 दिसंबर
समय: रात 9 बजे से
जगह: प्रिवी, शांगरी-ला इरोज, जनपथ

4- 38 बैरक्स न्यू ईयर ईव काउंटडाउन 2026

तारीख: 31 दिसंबर
समय: रात 9 बजे – 12 बजे
जगह: 38 बैरक्स: दिल्ली

5- द गोल्डन गाला

तारीख: 31 दिसंबर
समय: रात 8 बजे
जगह: खुबानी, अंदाज़: दिल्ली

6- NYE 2026- सबाबा में ग्रैंड NYE सेलिब्रेशन

तारीख: 31 दिसंबर
समय: रात 9 बजे से
जगह: द रॉयल प्लाजा, दिल्ली

7- ईना मीना डीका फीट. बी प्राक 
लाइव- NYE कॉन्सर्ट

तारीख: 31 दिसंबर
समय: रात 10 बजे
जगह: लेज़र वैली, ग्राउंड: गुरुग्राम

8- न्यू ईयर मास्करेड पार्टी 2026

तारीख: 31 दिसंबर
समय: रात 8 बजे से
जगह: 21 शॉट्स, लग्ज़री डाइनिंग लाउंज, गुरुग्राम

9- जैज़ी बी, न्यू ईयर ईव स्टे और पार्टी

तारीख: 31 दिसंबर
समय: दोपहर 2 बजे से
जगह: द लीला एंबिएंस, गुरुग्राम

10- न्यू ईयर बैश 2026

तारीख: 31 दिसंबर
समय: रात 8 बजे
जगह: द ड्रंकन बॉटनिस्ट, गुरुग्राम

आपके आराम और पसंद के हिसाब से चुनने के लिए कई तरह की मज़ेदार जगहें और परफॉर्मेंस मौजूद हैं। चाहे आप लग्ज़री गाला पसंद करें या एक वाइब्रेंट क्लब नाइट, ये इवेंट्स यह पक्का करेंगे कि आप 2026 में यादगार पलों के साथ एंट्री करें।

Web Title: New Year Eve 2026 December 31st is special night for Delhi-NCR celebrate at these places

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :New YearDelhi NCRPartyन्यू ईयरदिल्ली-एनसीआर