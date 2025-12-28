New Year Eve 2026: घर पर ऐसे मनाएं नए साल का जश्न, परिवार के साथ यादगार रहेगा पल
December 28, 2025
New Year Eve 2026: आप एक अनोखे रोमांच के लिए घर के पिछवाड़े में अलाव जलाने या घर के अंदर कैंपिंग जैसी बाहरी गतिविधियों को भी आजमा सकते हैं।
New Year Eve 2026: नए साल की पूर्व संध्या पर अगर आप बाहर की भीड़भाड़ से बचकर घर पर ही जश्न मनाना चाहते हैं तो यह एक बढ़िया प्लान है। क्योंकि परिवार के साथ घर पर नए साल का स्वागत करना आपके लिए सबसे यादगार पल होने वाला है। अगर आप इस बार नए साल 2026 का जश्न यादगार बनाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है...
1- डिनर प्लान: सिर्फ खाना ऑर्डर करने के बजाय घर पर खाना बनाए। जैसे 'पिज़्ज़ा मेकिंग स्टेशन' या 'चाट कॉर्नर'। हर कोई अपनी पसंद की टॉपिंग खुद चुन सकता है। इससे खाना बनाने की प्रक्रिया भी एक मजेदार गतिविधि बन जाएगी।
2- म्यूजिक और डांस: घर के एक कोने को लाइट्स और गुब्बारों से सजाएं। 12 बजने से पहले अपना पसंदीदा म्यूज़िक बजाएं और एक छोटा सा डांस फ्लोर तैयार करें। जैसे ही घड़ी में 12 बजें, खूब शोर मचाएं और एक-दूसरे को गले लगाकर नए साल की बधाई दें।
3- रिजॉल्यूशन जार: एक कांच का जार लें और घर के हर सदस्य से कहें कि वे अगले साल के लिए अपने लक्ष्य या कोई एक अच्छी बात लिखकर उसमें डालें। इसे अगले साल की शुरुआत में या अगली न्यू ईयर ईव पर खोलकर पढ़ें।
4- मूवी मैराथन: पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ अपनी पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट तैयार करें। आप पूरी रात बैक-टू-बैक फिल्में देख सकते हैं या किसी वेब सीरीज़ को खत्म कर सकते हैं।
5- इनडोर गेम्स और एक्टिविटीज: पुरानी यादों को ताजा करने के लिए बोर्ड गेम्स (Ludo, Monopoly) या ताश खेलें। अगर आप कुछ नया चाहते हैं, तो 'Antakshari' या 'Charades' (फिल्म का अंदाज़ा लगाना) खेलें। जीतने वालों के लिए छोटे-छोटे इनाम भी रखें।
6- थीम वाली ड्रेस-अप पार्टी: पार्टी में जान डालने के लिए एक मज़ेदार ड्रेस कोड रखें। यह 'पजामा पार्टी', 'बॉलीवुड रेट्रो', या 'फेवरेट मूवी कैरेक्टर' जैसा कुछ भी हो सकता है। जब हर कोई तैयार होकर आएगा, तो माहौल अपने आप उत्सव जैसा हो जाएगा।
ये सभी आइडिया आपके नए साल को सबसे यादगार बना सकता है। इसलिए अपनी फैमिली के साथ नए साल का जश्न जरूर मनाए।