New Year 2026: किस देश में सबसे पहले मनाया जाता है नये साल का जश्न? जानें सबसे आखिरी में कौन सा देश नए साल का करता है स्वागत

New Year 2026: नए साल का स्वागत करने के लिए पूरी दुनिया उत्साहित है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम भारत में 31 दिसंबर की शाम की चाय पी रहे होते हैं, तब दुनिया का एक कोना नए साल का जश्न मना चुका होता है? समय के इस दिलचस्प खेल की वजह से पूरी दुनिया एक साथ नहीं, बल्कि अलग-अलग समय पर साल 2026 का स्वागत करती है।

कौन सा देश सबसे पहले नया साल 2026 मनाएगा?

2026 का स्वागत करने वाले पहले देश का सम्मान किरिबाती गणराज्य को जाता है, खासकर किरीतिमाती एटोल (जिसे क्रिसमस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है)। लाइन आइलैंड्स में स्थित, किरीतिमाती दुनिया के सबसे आगे वाले टाइम ज़ोन, UTC+14 में काम करता है। जब किरीतिमाती में घड़ी में आधी रात होगी, तो न्यूयॉर्क में 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे EST और लंदन में सुबह 10 बजे GMT होगा। यहां के निवासी पहले ही 2026 का अपना पहला दिन शुरू कर चुके होंगे, जबकि पश्चिमी दुनिया का अधिकांश हिस्सा अभी 2025 की अपनी आखिरी सुबह शुरू कर रहा होगा।

किरिबाती के ठीक बाद चैथम द्वीप समूह

किरिबाती के एक घंटे बाद (UTC+13), समोआ की "टाइम ट्रैवल" खास बात यह है कि समोआ देश अब जश्न मनाने वाले पहले देशों में से एक है, जो उसके इतिहास से एक बड़ा बदलाव है। 2011 के आखिर में, समोआ ने अपने टाइम ज़ोन को अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मिलाने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन को पार किया। इस फैसले से देश में प्रभावी रूप से एक दिन "छूट गया" लेकिन वैश्विक नए साल की लाइन में उसकी जगह पक्की हो गई। विडंबना यह है कि यह यात्रियों के लिए एक अनोखा मौका बनाता है। समोआ से उसके पड़ोसी, अमेरिकन समोआ के लिए एक घंटे की उड़ान से पर्यटक दो बार नए साल का जश्न मना सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन समोआ डेट लाइन के दूसरी तरफ रहता है।

कौन सा देश आखिरी में जश्न मनाता है

2025 को अलविदा कहने वाले सबसे आखिरी देश मध्य प्रशांत में वैश्विक जश्न खत्म होता है। नया साल 2026 का स्वागत करने वाली आखिरी बसी हुई जगह अमेरिकन समोआ और नियू होगी, जो किरीतिमाती के 25 घंटे बाद जश्न मनाते हैं।

हालांकि, नए साल में एंट्री करने की सबसे आखिरी जगहें अमेरिका के बिना आबादी वाले इलाके बेकर आइलैंड और हाउलैंड आइलैंड हैं। ये छोटे-छोटे ज़मीन के टुकड़े UTC-12 टाइम ज़ोन में हैं। जब तक 2026 वहां आएगा, तब तक न्यूयॉर्क में 1 जनवरी को सुबह 7 बजे EST हो चुका होगा, और किरिबाती में नए साल का जश्न मनाने वाले लोग नए साल का अपना पहला पूरा दिन खत्म कर चुके होंगे।

यह गैप क्यों है

साल की अलग-अलग शुरुआत अभी इस्तेमाल हो रहे 38 अलग-अलग लोकल टाइम ज़ोन की वजह से होती है। हालांकि दुनिया को 24 थ्योरेटिकल घंटे के हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन कई देशों ने आधे घंटे या 45 मिनट का ऑफसेट अपनाया है, और कुछ ने आर्थिक और राजनीतिक कारणों से इंटरनेशनल डेट लाइन के हिसाब से अपनी जगह बदल ली है।

Web Title: New Year 2026 Which country celebrates New Year first Find out which country welcomes New Year last