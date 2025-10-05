New Toll Tax Rule: टोल का नियम बदला, FASTag नहीं होने पर UPI से कर सकेंगे पेमेंट, दोगुनी पेनल्टी से मिली राहत
By अंजली चौहान | Updated: October 5, 2025 08:15 IST2025-10-05T08:13:03+5:302025-10-05T08:15:18+5:30
New Toll Tax Rule: 15 नवंबर से, बिना फास्टैग वाले, या अमान्य या खराब टैग वाले वाहनों को यूपीआई के ज़रिए नियमित टोल का 1.25 गुना भुगतान करने की अनुमति होगी।
New Toll Tax Rule: राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना FASTag वाले वाहनों पर 15 नवंबर, 2025 से नए शुल्क लागू होंगे। सभी नागरिकों के लिए टोल टैक्स का भुगतान करने के लिए FASTag का उपयोग करना अनिवार्य है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए NH नियमों के तहत, यदि किसी वाहन में वैध FASTag नहीं है, तो चालक से भुगतान के तरीके के आधार पर शुल्क लिया जाएगा।
नकद उपयोगकर्ताओं को अब सामान्य टोल शुल्क का दोगुना भुगतान करना होगा, जबकि UPI या अन्य स्वीकृत तरीकों जैसे डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग करने वालों से मानक टोल का 1.25 गुना शुल्क लिया जाएगा। पहले, बिना FASTag वाले वाहनों को नकद में दोगुना टोल देना पड़ता था, जिससे चालकों को असुविधा होती थी। हालाँकि, डिजिटल भुगतान ने इसे आसान बना दिया है। उदाहरण के लिए, अगर FASTag के साथ टोल शुल्क 100 रुपये है, तो 200 रुपये नकद लिए जाएँगे, लेकिन UPI के माध्यम से 125 रुपये लिए जाएँगे।
इसके अलावा, 15 नवंबर, 2025 के बाद, अगर वाहन मालिकों के पास वैध और काम करने वाला फास्टैग है, लेकिन टोल प्लाजा की मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है और आपका भुगतान संसाधित नहीं हुआ है, तो आप बिना भुगतान किए ही टोल पार कर सकते हैं। फास्टैग नियमों में नए संशोधनों के साथ, सरकार का लक्ष्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को कम करना और नकद लेनदेन पर निर्भरता को कम करना है।
इस नए नियम के लागू होने के बाद, टोल संग्रह एजेंसियों को मशीन में खराबी के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। जब वैध फास्टैग वाले लोग टोल टैक्स का भुगतान किए बिना निकलेंगे, तो एजेंसियों पर उच्च-गुणवत्ता वाली टोल प्रणाली बनाए रखने का दबाव होगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय क्या कहता है?
4 अक्टूबर को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, "राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 में नवीनतम संशोधन, कुशल टोल संग्रहण हेतु तकनीक का लाभ उठाने और टोल प्लाज़ा पर भीड़भाड़ कम करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" "संशोधित नियम डिजिटल भुगतान को अपनाने को प्रोत्साहित करेंगे, टोल संचालन में पारदर्शिता बढ़ाएँगे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर समग्र उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार लाएँगे।"
इसके अलावा, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग टोल संग्रहण प्रणाली वैध FASTag वाले वाहन का पता लगाने में विफल रहती है, तो वाहन चालक बिना कोई भुगतान किए टोल प्लाज़ा से गुज़र सकता है। वर्तमान में, 98 प्रतिशत टोल शुल्क FASTag के माध्यम से वसूला जाता है, जिसे पहली बार 2014 में डिजिटल तरीके से टोल भुगतान की सुविधा प्रदान करने, प्रतीक्षा समय और भीड़भाड़ को कम करने के लिए पेश किया गया था। गैर-FASTag उपयोगकर्ता राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI वेबसाइट के माध्यम से 3,000 रुपये के वार्षिक FASTag पास के लिए आवेदन कर सकते हैं।