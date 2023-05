नए संसद भवन की खासियत, लोकसभा को मोर व राज्यसभा को कमल की थीम पर बनाया गया है, देखें नई तस्वीरें

Highlights प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिसंबर 2020 में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण कार्य टाटा प्रोजक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार (28 मई) को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। नई संसद का उद्घाटन किए जाने से पहले सरकार ने इसकी तस्वीरें जारी की हैं। सामने आई तस्वीरों में नए संसद भवन का एरियल व्यू, प्रवेश द्वार और लोकसभा व राज्यसभा के अंदर का नजारा देखा जा सकता है। कुछ दिन पहले इसका फुटेज भी जारी किया गया था। इस नए संसद भवन की खासियत यह है कि लोकसभा को मोर की थीम जबकि राज्यसभा को कमल की थीम पर बनाया गया है।

तमिलनाडु के 20 आदिनम (महंत) 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किए गए हैं। इस अवसर पर अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया रस्मी राजदंड ‘सेंगोल’ भी स्थापित किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के दावे 'सेंगोल अंग्रेजों से आजादी के समय सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है' को फर्जी बताया है। जयराम रमेश ने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन, सी. राजगोपालाचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से भारत में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में वर्णित करने का कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है।

Delhi | The New Parliament building will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi tomorrow, May 28. #NewParliamentBuildingpic.twitter.com/cEamIniCQV