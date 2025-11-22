New Labour Codes: नए लेबल कोड से IT वर्कर्स के लिए बड़ा तोहफा, मिलेंगे ये फायदे
By अंजली चौहान | Updated: November 22, 2025 08:14 IST2025-11-22T08:14:42+5:302025-11-22T08:14:50+5:30
New Labour Codes: नए सुधारों में एक समान वेतन नियम, सख्त सुरक्षा मानदंड और नियोक्ताओं के लिए आसान अनुपालन निर्धारित किया गया है।
New Labour Codes: केंद्र सरकार ने चार नए लेबर कोड लागू किए है जो दशकों में मजदूरों के कानूनों में सबसे बड़ा बदलाव है। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद नियमों को आसान बनाना और मजदूरों की सुरक्षा को बेहतर बनाना है। भारत के सबसे बड़े रोज़गार देने वाले सेक्टर में से एक, IT और ITES इंडस्ट्री, अब नए कोड के तहत रोज़गार के नियमों में बड़े बदलाव का सामना कर रही है। सुधारों की एक खास बात यह है कि फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को अब अपने कॉन्ट्रैक्ट के समय के दौरान परमानेंट कर्मचारियों जैसे ही फायदे मिलने चाहिए, जिसमें प्रोविडेंट फंड, ESIC, इंश्योरेंस और दूसरे सोशल सिक्योरिटी हक शामिल हैं।
IT और ITES सेक्टर के मज़दूरों की यूनियन, नैसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सीनेट (NITES) के प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह सलूजा ने कहा, “नए कोड के साथ, फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को अब अपने कॉन्ट्रैक्ट के समय के दौरान परमानेंट कर्मचारियों जैसे ही फायदे मिलने चाहिए। काम के घंटे और ओवरटाइम के नियम भी ज़्यादा एक जैसे हो गए हैं, जो एक ऐसी इंडस्ट्री में ज़रूरी है जहाँ लंबे काम के दिन, वीकेंड पर काम और ज़्यादा दबाव वाले प्रोजेक्ट साइकिल आम हैं।”
चार नए लेबर कोड तुरंत लागू हो गए हैं। लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के मुताबिक, नए नियमों से पहले, सैलरी देने वाले एम्प्लॉयर्स के लिए कोई ज़रूरी कम्प्लायंस नहीं था।
कोड में यह भी ज़रूरी है कि IT कंपनियाँ ‘बराबर काम के लिए बराबर सैलरी’ दें, साथ ही वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी को मज़बूत करें। कंपनियों को महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की सुविधाएँ भी देनी होंगी, जिससे उन्हें ज़्यादा सैलरी पाने के ज़्यादा मौके मिलें, जिसका मकसद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हौसला और वर्कफोर्स में हिस्सेदारी बढ़ाना है।
लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के मुताबिक, इन सुधारों से पहले, एम्प्लॉयर्स के लिए समय पर सैलरी पेमेंट का कोई ज़रूरी कम्प्लायंस नहीं था।
नए फ्रेमवर्क के तहत, IT कंपनियों को यह पक्का करना होगा कि सभी एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड, ESIC, इंश्योरेंस और ग्रेच्युटी जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलें। यह इस सेक्टर की लंबे समय से चली आ रही माँग को पूरा करता है, जहाँ वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट, वेंडर अरेंजमेंट या प्रोजेक्ट-बेस्ड डिप्लॉयमेंट पर काम करता है। कोड कंपनियों को यह भी निर्देश देते हैं कि वे हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और सैलरी से जुड़े मामलों का समय पर सॉल्यूशन पक्का करें, साथ ही फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉइज के लिए ज़रूरी अपॉइंटमेंट लेटर जारी करें और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की गारंटी दें।
सलूजा ने कहा कि IT सेक्टर में बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट, वेंडर अरेंजमेंट, स्टाफिंग एजेंसी और प्रोजेक्ट-बेस्ड डिप्लॉयमेंट के ज़रिए काम करता है।
हालांकि, सलूजा ने यह भी चेतावनी दी कि फिक्स्ड-टर्म रोल का गलत इस्तेमाल, प्रोबेशन एक्सटेंशन, ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा और फ़ायदों से बचने के लिए कर्मचारियों को "कंसल्टेंट" बताना पहले से ही आम बात है। उन्होंने कहा, "अगर नियम सावधानी से नहीं बनाए गए और लागू नहीं किए गए, तो कंपनियां ज़िम्मेदारियों से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को रीस्ट्रक्चर कर सकती हैं," और यह भी कहा कि NITES इसे लागू करने पर करीब से नज़र रखेगा।
7 तारीख तक सैलरी
इन सुधारों का मकसद सैलरी पेमेंट में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना है, अब कंपनियों को हर महीने की 7 तारीख तक कर्मचारियों को पेमेंट करना ज़रूरी है। इससे वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच भरोसा बढ़ने और फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होने की उम्मीद है।
इसके अलावा, ये कोड लेबर प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी कवरेज को बढ़ाते हैं, उन तरीकों को मॉडर्न बनाते हैं जो पहले 29 अलग-अलग लेबर कानूनों में बंटे हुए थे। सरकार का कहना है कि ये सुधार भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स बनाने में मदद करेंगे, जो बदलते वर्क पैटर्न के साथ बेहतर तरीके से जुड़े होंगे, साथ ही वर्कर वेलफेयर और प्रोडक्टिविटी दोनों को सपोर्ट करेंगे।
IT कंपनियों के लिए बड़ा बदलाव?
IT और ITES सेक्टर के लिए, इन बदलावों का मतलब है कि सैलरी, बेनिफिट और काम के हालात के लिए एक जैसा नज़रिया अपनाया जाएगा, खासकर कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के लिए जो पहले परमानेंट कर्मचारियों की तुलना में नुकसान में थे। कंपनियों को अब कम्प्लायंस के लिए एक साफ़ कानूनी फ्रेमवर्क का सामना करना पड़ रहा है, जो बेहतर जेंडर इनक्लूसिविटी और ओवरऑल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा दे सकता है।
एक बयान में, IT इंडस्ट्री बॉडी नैसकॉम ने कहा कि नए कोड्स के पूरी तरह से लागू होने से ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आ सकती है।
बयान में कहा गया, "जैसे ही नियम फाइनल हो जाएंगे, नैसकॉम इंडस्ट्री के लिए एक आसान और प्रैक्टिकल बदलाव में मदद करने पर फोकस करेगा।" "एक मुख्य प्राथमिकता यह पक्का करने में मदद करना होगी कि कोड्स के तहत सेंट्रल फ्रेमवर्क राज्य लेवल की ज़रूरतों, जिसमें दुकानें और एस्टैब्लिशमेंट कानून शामिल हैं, के साथ तालमेल बिठाए, ताकि ओवरलैपिंग ज़िम्मेदारियां और अनचाहे कम्प्लायंस की चुनौतियां न आएं।"
BIG NEWS 🔥— BhikuMhatre (@MumbaichaDon) November 21, 2025
Modi Sarkar just dropped the 4 new Labour Codes — effective TODAY, 21 Nov 2025!
-29 old British-era laws → scrapped
-ONE NATION, ONE LABOUR LAW
Workers cheering, Lefti$ts Unions crying, Bosses popping champagne.
Want to know more?
Buckle up!
🧵1/9 pic.twitter.com/7FQ8yui7QB
21 नवंबर को चार लेबर कोड्स के लागू होने के साथ, भारत अपने लेबर रेगुलेशन को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठा रहा है, यह पक्का करते हुए कि फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को परमानेंट कर्मचारियों के बराबर अधिकार मिलें और लाखों वर्कर्स के लिए ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, सुरक्षित और बराबर वर्कप्लेस बनाया जा सके।