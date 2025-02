New Delhi seat election result: 4089 वोट से हारे अरविंद केजरीवाल?, संदीप दीक्षित को 4568 मत, कांग्रेस नेता ने आप संयोजक से ऐसे लिया मां शीला की हार का बदला!

Highlights New Delhi election result LIVE: विनम्रतापूर्वक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर अपना भरोसा जताया। New Delhi election result LIVE: झूठ के बजाय सच्चाई, जुमलेबाजी के बजाय सुशासन और धोखे के बजाय विकास को चुना। New Delhi election result LIVE: आयोग की वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्मा को 30088 मत मिले।

New Delhi election result LIVE: आखिरकार 2013 हार का बदला ले लिया। भाजपा के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को नयी दिल्ली विधानसभा सीट पर 4,089 मतों से हराया है। प्रवेश को 30088, केजरीवाल को 25999 और कांग्रेस के संदीप को 4568 वोट मिले। संदीप को जो मत मिले उस कारण आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल की हार हुई है। यदि आप और कांग्रेस में गठजोड़ होता तो शायद दिल्ली के पूर्व सीएम की हार हुई। अरविंद ने 2013 में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित को हराया था। वोट काटकर मां की हार का बदला ले लिया।

New Delhi election result LIVE: टॉप 3 उम्मीदवार-कुल वोट-मार्जिन

1. प्रवेश वर्मा (BJP) 30088 +4089

2. अरविंद केजरीवाल (AAP) 25999 -4089

3. संदीप दीक्षित (CONG)4568।

आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवेश वर्मा ने नयी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में 4,089 मतों के अंतर से हरा दिया है, जो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। अपनी जीत के बाद वर्मा ने कहा, ‘‘यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, बल्कि यह दिल्ली के लोगों की जीत है, जिन्होंने झूठ के बजाय सच्चाई, जुमलेबाजी के बजाय सुशासन और धोखे के बजाय विकास को चुना। मैं हर मतदाता का विनम्रतापूर्वक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर अपना भरोसा जताया।’’

अपनी पार्टी की हार स्वीकार करते हुए केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘हम जनादेश को विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। मैं भाजपा को उसकी जीत पर बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह दिल्ली के निवासियों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी।’’ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्मा को 30088 मत मिले।

जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी केजरीवाल को 25999 मत प्राप्त हुए। कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने 4568 वोट हासिल किये। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा ने भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और दिल्ली की जनता को दिया।

केजरीवाल की हार राष्ट्रीय राजधानी में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव का संकेत है, जो 12 साल के ‘आप’ के प्रभुत्व के बाद भाजपा के पुनरुत्थान का संकेत है। भाजपा 26 साल से अधिक समय के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में वापसी कर रही है।

