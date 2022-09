Video: पुनर्विकसित कर्तव्य पथ का ड्रोन वीडियो हुआ जारी, देखें पहली झलक

Highlights नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा नए संशोधित सेंट्रल विस्टा का ड्रोन वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में नए संशोधित सेंट्रल विस्टा के अन्दर के फुटेज दिखाए गए है। ऐसे में पीएम मोदी द्वारा 08 सितंबर को ‘‘कर्तव्य पथ’’ का उद्घाटन किया जाएगा।

Kingsway To Rajpath To Kartavya Path Video: नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने नए संशोधित सेंट्रल विस्टा का ड्रोन वीडियो जारी किया है। इल ड्रोन वीडियो में संशोधित सेंट्रल विस्टा की हवाई सैर की गई है और पुनर्विकसित 'कर्तव्य पथ' की एक झलक दिखाई गई है।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) 08 सितंबर को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू (Central Vista Avenue) के ‘‘कर्तव्य पथ’’ का उद्घाटन करेंगे। हालांकि इसके नाम के बदलने को लेकर विपक्षी दलों द्वारा आपत्ति भी जताई गई है जिस कारण इसे लेकर विवाद भी हुआ है।

नई दिल्ली नगर परिषद ने नए संशोधित सेंट्रल विस्टा का ड्रोन वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में संशोधित सेंट्रल विस्टा के अन्दर के वीडियो दिखाई गए है। वीडियो में यह देखा गया है कि नए संशोधित सेंट्रल विस्टा में रास्ते, बागान और सरकारी कार्यालय कैसे दिख रहे है।

जब यह ड्रोन वीडियो शुरू होता है तो यह नए संशोधित सेंट्रल विस्टा के ऊपर-ऊपर गुजरता है और इसके झील, पेड़-पौधो के साथ केंद्रीय सचिवालय और कई अन्य सरकारी कार्याल कैसे दिख रहे है, यह भी देखने को मिला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ‘‘कर्तव्य पथ’’ का उद्घाटन और इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बुधवार को एक बयान में दी।

ज्ञात हो कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से मिले एक प्रस्ताव को पारित कर ‘‘राजपथ’’ का नाम बदलकर ‘‘कर्तव्य पथ’’ कर दिया। अब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पूरे इलाके को ‘‘कर्तव्य पथ’’ कहा जाएगा।

