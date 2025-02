New Delhi Assembly Election Results 2025: 1500 वोट से पीछे पूर्व सीएम केजरीवाल?, प्रवेश वर्मा आगे, जानें संदीप दीक्षित का हाल

Highlights New Delhi Assembly Election Results 2025 Live: नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई। New Delhi Assembly Election Results 2025 Live:बीजेपी के प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल से 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं। New Delhi Assembly Election Results 2025 Live: दिल्ली विधानसभा 2025 के लिए गिनती शुरू हो गई है।

New Delhi Assembly Election Results 2025 Live: दिल्ली विधानसभा 2025 के लिए गिनती शुरू हो गई है। वोटों की गिनती के शुरुआती रुझानों के मुताबिक नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल से 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की 70 सीटों के साथ-साथ नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई। इस निर्वाचन क्षेत्र में मैदान में प्रमुख दल आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस हैं।

#WATCH | BJP candidate from the New Delhi assembly constituency, Parvesh Verma says, "It's an important day for the people of Delhi. I prayed that the BJP govt to be formed in Delhi..." https://t.co/3Pb53RHF9bpic.twitter.com/5jWwPXMcgs