New Cab Rules: अब कैब बुक करते समय अपनी मर्जी से ड्राइवर चुन सकेंगे आप, अपनी इच्छा से टिप देने का नियम; जानें क्या-क्या बदला

New Cab Rules: सरकार ने मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस, 2025 के नियमों में नए बदलाव किए हैं। इन संशोधनों के अनुसार यात्री अब अपनी मर्ज़ी से अपने कैब ड्राइवरों को टिप दे सकते हैं और साथ ही अपनी पसंद का ड्राइवर भी चुन सकते हैं, जिसमें महिला ड्राइवरों को चुनने का ऑप्शन भी शामिल है।

नए नियम क्या है

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 दिसंबर को मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस, 2025 के क्लॉज़ 14 और 15 में संशोधनों को नोटिफाई किया। वे कहते हैं:

डिजिटल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म (जैसे Ola, Uber आदि) यात्रियों को ड्राइवर को अपनी मर्ज़ी से टिप देने की सुविधा दे सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा यात्रा पूरी होने के बाद ही दिखेगी, और बुकिंग के समय, यात्रा शुरू होने से पहले या यात्रा के दौरान उपलब्ध नहीं होगी।

टिप की पूरी रकम बिना किसी कटौती के ड्राइवर के खाते में जमा की जाएगी।

ऐप में कोई भी टिपिंग सुविधा या मैकेनिज्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो गुमराह करने वाला, हेरफेर करने वाला हो, या किसी भी तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता हो।

एक यात्री, जहां उपलब्ध हो, अपनी पसंद का ड्राइवर चुन सकेगा, जिसमें महिला यात्रियों के लिए महिला ड्राइवरों को चुनने का ऑप्शन भी शामिल है।

मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025

मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 को इस साल 1 जुलाई को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नोटिफाई किया गया था, जिसमें किराए को रेगुलराइज़ किया गया और एग्रीगेटर को यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित कई शर्तों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी।

इसने डायनामिक प्राइसिंग की अनुमति दी, लेकिन तय बैंड के भीतर, एग्रीगेटर्स को राज्य द्वारा नोटिफाई किए गए बेस किराए से 50 प्रतिशत तक कम किराया लेने की अनुमति दी, जबकि पीक आवर्स के दौरान सर्ज प्राइसिंग को उस बेस किराए के अधिकतम दोगुने तक सीमित किया।

गाइडलाइंस के अनुसार, "एग्रीगेटर को बेस किराए से कम से कम 50% कम और ऊपर दिए गए सब-क्लॉज़ (17.1) के तहत निर्दिष्ट बेस किराए का अधिकतम दो गुना डायनामिक प्राइसिंग चार्ज करने की अनुमति होगी।"

गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि ड्राइवर को ऐप में इन-बिल्ट मैकेनिज्म के माध्यम से दिखाए गए रूट का पालन करना होगा। "किसी भी विचलन के मामले में, ऐप कंट्रोल रूम को सिग्नल देगा, जो तुरंत ड्राइवर और यात्री से संपर्क करेगा," इसमें कहा गया है। मंत्रालय ने राइड कैंसिल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस का भी प्रस्ताव दिया। इसमें कहा गया है कि ऐप पर यात्रा स्वीकार करने के बाद ड्राइवर द्वारा बुकिंग कैंसिल करने पर, किराए का 10% जुर्माना लगाया जाएगा, जो ₹100 से ज़्यादा नहीं होगा, अगर कैंसलेशन बिना किसी ऐसे कारण के किया जाता है जिसे एग्रीगेटर ने वैलिड माना हो और जिसे उसकी वेबसाइट और ऐप पर ठीक से बताया गया हो।

गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि ऐप पर यात्रा बुक करने के बाद यात्री द्वारा बिना किसी वैलिड कारण के कैंसलेशन करने पर किराए का 10% शुल्क लिया जाएगा, जो ₹100 से ज़्यादा नहीं होगा। इसमें आगे कहा गया है, "यह किराया राशि ड्राइवर और एग्रीगेटर के बीच इन गाइडलाइंस के क्लॉज़ 15 के तहत बताए गए अनुपात में बांटी जाएगी।"

नोटिफिकेशन में "एग्रीगेटर लाइसेंस के सस्पेंशन" के लिए भी नियम बताए गए हैं।

इसमें कहा गया है कि किसी एग्रीगेटर को दिया गया लाइसेंस सक्षम अथॉरिटी द्वारा लिखित कारणों ("सस्पेंशन ऑर्डर") के आधार पर, या तो खुद या एग्रीगेटर के खिलाफ शिकायत मिलने पर, सक्षम अथॉरिटी द्वारा जांच के बाद सस्पेंड किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि सस्पेंशन की अवधि तीन महीने तक बढ़ाई जा सकती है।

Web Title: New Cab Rules Now you can choose your driver when booking cab including rule of tipping at will learn what has changed