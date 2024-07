'मुस्लिम बहुल इलाके में कभी घर न खरीदें, यह महिलाओं के लिए असुरक्षित है': हिंदू महिला पत्रकार अपने पड़ोसियों से मिलने वाले उत्पीड़न और धमकियों से हुई परेशान

मुंबई: आम्रपाली शर्मा नाम की एक हिंदू महिला पत्रकार ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मलाड में उनके पड़ोस में रहने वाले सांप्रदायिक मुसलमानों द्वारा उन्हें परेशान किए जाने और जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया गया है। अपने वीडियो बयान में, उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी हिंदू धार्मिक पहचान के लिए निशाना बनाया जा रहा है और स्थानीय मुसलमानों से उनके अस्तित्व के साथ-साथ जान को भी खतरा है।

उनके अनुसार, ‘मुस्लिम बहुल क्षेत्र’ में रहने वाले सांप्रदायिक लोग हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, धमका रहे हैं और उन्हें आत्महत्या करने या अपने व्यवसाय और घर बेचने के लिए उकसा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे हिंदुओं को इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

I am being harassed n threatened by local communal Muslim crowd with the excuse of feeding Strays.Need help pls protact me I am a single Hindu animal.lover pic.twitter.com/cTS6rXBAj3

उन्होंने कहा कि वे किसी न किसी बहाने से हिंदुओं को परेशान करते हैं और उन्हें जानवरों को खिलाने के लिए कथित तौर पर परेशान किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह जानवरों को खिलाने का मामला नहीं है, बल्कि यह केवल एक हिंदू महिला को निशाना बनाने का मामला है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ ने उनके दरवाजे पर मांस भी फेंका और किसी ने यह नहीं देखा कि यह गोमांस है या कोई अन्य जानवर का मांस। एक्स से बात करते हुए उन्होंने मोहम्मद खान और आयशा तुर्की पर हिंदुओं पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया है।

अपने एक्स हैंडल से उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें एक व्यक्ति सड़क पर आवारा जानवरों को खाना खिलाने को लेकर उनसे बहस करता नजर आ रहा है। अपनी एक पोस्ट में उन्होंने मालवणी, मलाड और मुंब्रा जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में घर खरीदने से मना किया, क्योंकि ये इलाके महिलाओं के लिए ‘असुरक्षित’ हैं।

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने पूछा, “मुंबई से भी कश्मीर की तरह हम हिंदुओं को भगाएंगे ये लोग?” एक वीडियो में पत्रकार ने पूछा, "क्या हिंदू महिला का मुस्लिम बहुल इलाके में घर होना गलत है? मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, लेकिन हिंदू होने के नाते मुझे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, मैं उनका निशाना हूं और यहां पीड़ित हूं। मुझे कहां जाना चाहिए? लोग कहते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके में घर लेकर तुमने गलत काम किया। यह हमारा देश है। अगर उन्हें या उनके समुदाय के किसी व्यक्ति को कुछ होता है, तो वे अति प्रतिक्रिया करने लगते हैं और अल्पसंख्यक कार्ड लहराते हैं। पूरा देश उनके समर्थन में आ जाता है।"

उन्होंने आगे कहा, "क्या हिंदू होना अपराध है? या पशु प्रेमी होना? बकरीद के दिन, उन्होंने पूरे समाज में बकरे लटकाए और चारों ओर खून बह गया। जब मैंने पुलिस को इसके बारे में बताया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वे चर्चा करेंगे। कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है।" आपको बता दें कि उनकी एक्स प्रोफाइल के अनुसार, आम्रपाली शर्मा पहले आजतक और आईबीएन7 जैसे प्रमुख समाचार चैनलों से जुड़ी रही हैं।

She is a very well respected journalist living in Mumbai (Ms.Amprapali Sharma), and now being harrased by her neighbours from the 'other' community.



They are throwing meat at her doorsteps and pushing her towards leaving the place, in the video she is saying how they are… pic.twitter.com/EL6UkA9APl