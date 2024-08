Neeraj Chopra Paris Olympics: पीवी सिंधू, सुशील कुमार और मनु भाकर क्लब में नीरज, पीएम मोदी ने दी बधाई, देखें भावुक वीडियो

Highlights Neeraj Chopra Paris Olympics live update: नीरज चोपड़ा एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। Neeraj Chopra Paris Olympics live update: पीएम नरेंद्र मोदी ने यूं दी बधाई। Neeraj Chopra Paris Olympics live update: देश में जश्न का माहौल है।

Neeraj Chopra Paris Olympics live update: देश के सुपरस्टार और पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को हार का सामना करना पड़ा। पेरिस में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। नीरज के शिष्य अरशद नदीम ने सोना पर कब्जा किया। नीरज एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। एक सोना और एक चांदी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। हालांकि देश आजाद होने के बाद दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले सिर्फ चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं। नीरज ने 89.45 मीटर दूर जैवलिन फेंका और नदीम ने 92.97 फेंककर गोल्ड पर कब्जा कर लिया।

Neeraj Chopra is excellence personified! Time and again he’s shown his brilliance. India is elated that he comes back with yet another Olympic success. Congratulations to him on winning the Silver. He will continue to motivate countless upcoming athletes to pursue their dreams… pic.twitter.com/XIjfeDDSeb — Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2024

नीरज चोपड़ा उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी हैं! उन्होंने बार-बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत इस बात से खुश है कि वह एक और ओलंपिक सफलता के साथ वापस आये। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वह अनगिनत आगामी एथलीटों को अपने सपनों को आगे बढ़ाने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।

स्वतंत्रता के बाद बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू (एक रजत और एक कांस्य), पहलवान सुशील कुमार (एक रजत और एक कांस्य) और निशानेबाज मनु भाकर (दो कांस्य) ही भारत के लिए दो ओलंपिक पदक जीत पाए हैं। खास नीरज गोल्ड जीतते तो दुनिया के इस क्लब में शामिल हो जाते।

That Heartwarming moment when Neeraj Chopra invited Arshad Nadeem for a picture as he realised hat Arshad was missing his nation's flag at the moment. The two athletes, who had been fierce competitors on the field, posed together with the Indian flag.#ArshadNadeem#NeerajChoprapic.twitter.com/qOjdTJ782e — Ahtasham Riaz (@ahtashamriaz22) August 7, 2024

ओलंपिक की पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में अभी तक एरिक लेमिंग (स्वीडन, 1908 और 1912), जोन्नी माइरा (फिनलैंड, 1920 और 1924), चोपड़ा के आदर्श जान जेलेंजी (चेक गणराज्य, 1992 और 1996) और आंद्रियास टी (नॉर्वे, 2004 और 2008) की ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में अपने खिताब का बचाव कर पाए थे।

Congratulations 👏🫡🎉 https://twitter.com/hashtag/NeerajChopra?src=hash&ref_src=twsrc%5Et…">#NeerajChopra on winning the silver medal at the https://twitter.com/hashtag/ParisOlympics?src=hash&ref_src=twsrc%5E…">#ParisOlympics. Amazing effort to win two back to back olympic medals.His dedication and hard work is commendable. He has always made India proud. 🇮🇳

🌞He won gold in the Tokyo Olympics and silver in the… https://t.co/FPYtXVBq7R">pic.twitter.com/FPYtXVBq7R — Yuvrajsinh Jadeja (@YAJadeja) https://twitter.com/YAJadeja/status/1821641127747006730?ref_src=twsrc%5…">August 8, 2024

Had to do a GIF of Nadeem and Neeraj.https://twitter.com/hashtag/NeerajChopra?src=hash&ref_src=twsrc%5Et…">#NeerajChoprahttps://twitter.com/hashtag/Paris2024?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Paris2024https://t.co/bk4s8Pn8p1">pic.twitter.com/bk4s8Pn8p1 — Krithika (@krithika0808) https://twitter.com/krithika0808/status/1821622741541278146?ref_src=tws…">August 8, 2024

A silver moment for the Nation! 🥈

Congratulating the phenomenal Neeraj Chopra for bagging the silver medal in Men's Javelin Throw event https://twitter.com/Paris2024?ref_src=twsrc%5Etfw">@Paris2024. https://twitter.com/hashtag/Cheer4Bharat?src=hash&ref_src=twsrc%5Et…">#Cheer4Bharathttps://twitter.com/hashtag/Paris2024?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Paris2024https://twitter.com/hashtag/NeerajChopra?src=hash&ref_src=twsrc%5Et…">#NeerajChoprahttps://t.co/lA0UJn5r0a">pic.twitter.com/lA0UJn5r0a — Ministry of Railways (@RailMinIndia) https://twitter.com/RailMinIndia/status/1821633984482119718?ref_src=tws…">August 8, 2024

🥇 HISTORY IN PARIS 🥇



Arshad Nadeem secures Pakistan's first Olympics gold medal since 1984 with a record 9️⃣2️⃣.9️⃣7️⃣ metres throw! https://twitter.com/hashtag/ArshadNadeem?src=hash&ref_src=twsrc%5Et…">#ArshadNadeemhttps://twitter.com/hashtag/NeerajChopra?src=hash&ref_src=twsrc%5Et…">#NeerajChoprahttps://t.co/CEaEULOf5c">pic.twitter.com/CEaEULOf5c — Paris 2024 Olympics Commentary (@Paris2024Club) https://twitter.com/Paris2024Club/status/1821634295443972319?ref_src=tw…">August 8, 2024

The icon never returns without bringing joy to every Indian! 🇮🇳🇮🇳 https://twitter.com/hashtag/NeerajChopra?src=hash&ref_src=twsrc%5Et…">#NeerajChopra 🥈 https://t.co/eRI2Wc41DB">pic.twitter.com/eRI2Wc41DB — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) https://twitter.com/GautamGambhir/status/1821636181920248163?ref_src=tw…">August 8, 2024

We are always natural friends 🇵🇰💕🇮🇳https://twitter.com/hashtag/ArshadNadeem?src=hash&ref_src=twsrc%5Et…">#ArshadNadeemhttps://twitter.com/hashtag/NeerajChopra?src=hash&ref_src=twsrc%5Et…">#NeerajChoprahttps://twitter.com/hashtag/PakistanZindabad?src=hash&ref_src=twsrc…">#PakistanZindabadhttps://twitter.com/hashtag/GOLD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GOLDhttps://twitter.com/hashtag/OlympicGamesParis?src=hash&ref_src=twsr…">#OlympicGamesParishttps://t.co/5YyuWORRk7">pic.twitter.com/5YyuWORRk7 — Arshad Nadeem 🇵🇰 (@ArshadNadeemPak) https://twitter.com/ArshadNadeemPak/status/1821642002876022954?ref_src=…">August 8, 2024

A huge applause to Arshad Nadeem🇵🇰 and Neeraj Chopra🇮🇳 for bringing gold🥇and silver🥈 medals in the men’s Javelin throw at the 2024 Olympics to South Asia.👏

Your incredible achievements make the entire region proud!💪https://twitter.com/hashtag/ArashadNadeem?src=hash&ref_src=twsrc%5E…">#ArashadNadeemhttps://twitter.com/hashtag/NeerajChopra?src=hash&ref_src=twsrc%5Et…">#NeerajChoprahttps://twitter.com/hashtag/Olympics2024?src=hash&ref_src=twsrc%5Et…">#Olympics2024 — Lasith Malinga (@malinga_ninety9) https://twitter.com/malinga_ninety9/status/1821637492497641757?ref_src=…">August 8, 2024

English summary :

Neeraj Chopra Paris Olympics live update Neeraj in PV Sindhu, Sushil Kumar and Manu Bhaker club PM Modi congratulated excellence personified! see video

Web Title: Neeraj Chopra Paris Olympics live update Neeraj in PV Sindhu, Sushil Kumar and Manu Bhaker club PM Modi congratulated excellence personified! see video