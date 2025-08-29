इस वजह से  डायमंड लीग फाइनल हारे नीरज चोपड़ा, कहा- 21 दिन बाद विश्व चैम्पियनशिप, दिखाएंगे जलवा

Highlights 85 . 01 मीटर के थ्रो के साथ वह दूसरे स्थान पर पहुंचे। 90 मीटर से अधिक के दो थ्रो फेंककर खिताब जीता। दोहा डायमंड लीग में पहली बार 90 मीटर की बाधा पार की।

ज्यूरिखः भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने स्वीकार किया कि डायमंड लीग फाइनल में उनकी टाइमिंग अच्छी नहीं थी लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगले महीने टोक्यो में होने वाली विश्व चैम्पियनशिप तक वह लय हासिल कर लेंगे । दो बार के ओलंपिक पदक विजेता चोपड़ा लगातार तीसरी बार डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे । जर्मनी के जूलियन वेबर ने 90 मीटर से अधिक के दो थ्रो फेंककर खिताब जीता। चोपड़ा पांचवें दौर तक तीसरे स्थान पर थे लेकिन 85 . 01 मीटर के थ्रो के साथ वह दूसरे स्थान पर पहुंचे।

लंदन ओलंपिक 2012 के स्वर्ण पदक विजेता त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वालकॉट 84 . 95 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। चोपड़ा ने बृहस्पतिवार को फाइनल के बाद कहा ,‘‘ आज टाइमिंग अच्छी नहीं रही और रनअप खराब रहा। अभी हालांकि विश्व चैम्पियनशिप में तीन सप्ताह का समय है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा।’’

टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता चोपड़ा ने इस साल दोहा डायमंड लीग में पहली बार 90 मीटर की बाधा पार की लेकिन वह कई बार कह चुके हैं कि लगातार इस आंकड़े तक पहुंचने के लिये उन्हें अपनी तकनीक में सुधार करना होगा। उन्होंने कहा ,‘यह उतना बुरा नहीं था।

लेकिन हम विश्व चैम्पियनशिप के काफी करीब है लिहाजा सुधार जरूरी है । कुछ चीजें अच्छी रही और कुछ नहीं । आखिरी प्रयास में मैने 85 मीटर का थ्रो फेंका । लेकिन मैं जूलियन के लिये बहुत खुश हूं जिसने 91 मीटर का थ्रो फेंका । हम तीन सप्ताह बाद फिर मिलेंगे ।’’

Web Title: Neeraj Chopra lost Diamond League final Due reason said World Championship held after 21 days will show my talent