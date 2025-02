नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक सप्ताह के लिए शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद

Highlights ंयह निर्णय शनिवार रात करीब 10 बजे स्टेशन पर हुई एक दुखद भगदड़ के बाद लिया गया है प्रतिबंध एक सप्ताह तक, 26 फरवरी तक, प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया है

नई दिल्ली: भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अस्थायी रूप से प्लेटफॉर्म टिकट बेचना बंद कर दिया है। यह प्रतिबंध एक सप्ताह तक, 26 फरवरी तक, प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगा। यह निर्णय शनिवार रात करीब 10 बजे स्टेशन पर हुई एक दुखद भगदड़ के बाद लिया गया है, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए।

उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, "भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री को अगले एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है।" भगदड़ ने शहर को झकझोर कर रख दिया है, अब अधिकारी भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपायों पर काम कर रहे हैं।

VIDEO | Sale of platform tickets has been stopped at New Delhi Railway Station amid heavy rush of passengers. Visuals from Ajmeri Gate side of the station.#DelhiNews



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/ZkNI3K9HfE