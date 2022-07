उपराष्ट्रपति चुनावः एनडीए के उम्मीदवार होंगे जगदीप धनखड़, जेपी नड्डा ने की घोषणा

Highlights उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई है। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। संसद में सदस्यों की मौजूदा संख्या 780 है, जिनमें से केवल भाजपा के 394 सांसद हैं।

नई दिल्लीः भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार होंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई है और मतदान छह अगस्त को निर्धारित है।

राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सर्वोच्च नीति निर्धारक ईकाई संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने यह घोषणा की। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘किसान पुत्र जगदीप धनखड़ राजग के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होंगे।

"I am sure that he will be an outstanding Chair in the Rajya Sabha & guide the proceedings of the House with the aim of furthering national progress," further adds Prime Minister Narendra Modi, after West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar was elected as NDA's VP candidate pic.twitter.com/hJDjcAfJUZ