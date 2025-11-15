VIDEO: ये हजम नहीं हो रहा है… NDA 202 सीटें जीत गई है, अखिलेश यादव

Highlights ये हजम नहीं हो रहा है… NDA 202 सीटें जीत गई है, अखिलेश यादव

NDA Won 202 Seats: बिहार चुनाव में NDA को मिली भारी जीत के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा। इतनी सीट जीते हैं 202, डबल सेंचुरी हजम नहीं हो रहा, अगर 202 आ सकते हैं अगर कोई पार्टी 70-80 परसेंट सीटें जीत सकती है। तो दूसरी पार्टी भी 90 परसेंट लोगों के साथ काम करके मैं समझता हूं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं।

ये 202 सीट जीते हैं। यह हमें हजम नहीं हो रहा है...



बिहार की जीत उत्तर प्रदेश की जीत की बराबरी नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश के लिए हम तैयार हैं..



- अखिलेश यादव

