VIDEO: ये हजम नहीं हो रहा है… NDA 202 सीटें जीत गई है, अखिलेश यादव
By संदीप दाहिमा | Updated: November 15, 2025 20:19 IST2025-11-15T20:18:39+5:302025-11-15T20:19:02+5:30
बिहार चुनाव में NDA को मिली भारी जीत के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा। इतनी सीट जीते हैं 202, डबल सेंचुरी हजम नहीं हो रहा।
NDA Won 202 Seats: बिहार चुनाव में NDA को मिली भारी जीत के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा। इतनी सीट जीते हैं 202, डबल सेंचुरी हजम नहीं हो रहा, अगर 202 आ सकते हैं अगर कोई पार्टी 70-80 परसेंट सीटें जीत सकती है। तो दूसरी पार्टी भी 90 परसेंट लोगों के साथ काम करके मैं समझता हूं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं।
"NDA का 200 शूट जितना हजम नहीं हो रहा "— Nehra Ji (@nehraji77) November 15, 2025
--- अखिलेश यादव
👉 हजम करने की आदत डालो अभी UP मे 350+ होना है pic.twitter.com/5fHJCy04qO
ये 202 सीट जीते हैं। यह हमें हजम नहीं हो रहा है...— Lutyens Media (@LutyensMediaIN) November 15, 2025
बिहार की जीत उत्तर प्रदेश की जीत की बराबरी नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश के लिए हम तैयार हैं..
- अखिलेश यादव
pic.twitter.com/8D9UG57usI