NDA 148th Passing Out Parade: नारी शक्ति को सलाम?, 17 महिला कैडेट ने रचा इतिहास, सुनिए ऐतिहासिक मील पर लड़कियों ने क्या कहा, देखिए वीडियो

Highlights 17 महिला कैडेटों का पहला बैच आज राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) से स्नातक हुआ। तुम जो चाहो कर सकती हो, बस खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। JEE मेन्स की तैयारी कर रही थी और फिर NDA मेरे लिए वरदान बनकर आया।

पुणेः महाराष्ट्र के पुणे में आज इतिहास रचा गया। 17 महिला कैडेटों का पहला बैच आज राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) से स्नातक हुआ। कैडेटों में से एक इशिता सांगवान ने कहा कि पूर्व एनडीए होना अद्भुत लगता है। मुझे एनडीए के बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि मेरे परिवार में रक्षा पृष्ठभूमि से कोई नहीं था। जब मैं शामिल हुई, तो सब कुछ नया था। ऐसा लगा जैसे हर दिन आश्चर्यों का एक नया पिटारा था, हर दिन कुछ नया था। हरसिमरन कौर ने कहा कि मैं वास्तव में JEE मेन्स की तैयारी कर रही थी और फिर NDA मेरे लिए वरदान बनकर आया। मुझे मेरी एक सहेली ने बताया कि NDA महिलाओं के लिए भी खुला है। फिर मैंने इसे आजमाने के बारे में सोचा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ से डरो मत। तुम जो चाहो कर सकती हो, बस खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो।

#WATCH | Pune , Maharashtra: The first batch of 17 female cadets graduated from the National Defence Academy (NDA) today Ishita Sangwan, one of the cadets, says, "...It feels amazing to be an ex-NDA. I had no idea about NDA as there was no one from defence background in my… pic.twitter.com/QB0I6JzSsC

#WATCH | Pune, Maharashtra: The first batch of 17 female cadets graduated from the National Defence Academy (NDA) today



Harsimran Kaur, one of the cadets, says, "I was actually preparing for JEE Mains and then NDA came in between as a blessing. I was told by one of my friends… pic.twitter.com/1d3Th81x9i— ANI (@ANI) May 30, 2025