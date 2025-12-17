BMC Elections 2026: नवाब मलिक के नेतृत्व विवाद को लेकर बीजेपी के गठबंधन से इनकार के बीच एनसीपी अकेले चुनाव लड़ने को तैयार

मुंबई: एनसीपी विधायक सना मलिक ने बुधवार को कहा कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव अकेले लड़ने के लिए तैयार है, हालांकि अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार लेंगे।

एनसीपी सत्ताधारी महायुति गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि, बीजेपी ने मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए एनसीपी के साथ किसी भी गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है, जब तक पूर्व मंत्री नवाब मलिक शहर के लिए पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख बने रहेंगे।

बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष अमित सातम ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि पार्टी मलिक के नेतृत्व में एनसीपी के साथ कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। बीजेपी ने अपने विरोध के कारण के तौर पर मलिक पर लगे आरोपों का हवाला दिया है, जिसमें 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में आरोपी व्यक्तियों से जुड़े संपत्ति लेनदेन से संबंधित दावे शामिल हैं।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, नवाब मलिक की बेटी सना मलिक ने न्यूज़ चैनलों से कहा कि एनसीपी के पास अभी दो ऑप्शन हैं—या तो 227 सदस्यों वाले बीएमसी चुनाव अकेले लड़ना या अपने महायुति पार्टनर्स के साथ गठबंधन की संभावना तलाशना। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पार्टी संगठनात्मक रूप से अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आखिरी फैसला अजीत पवार लेंगे।

अंदरूनी झगड़े और राजनीतिक मकसद के आरोप

उन्होंने साफ़ किया कि भले ही उनके पिता मुंबई के लिए चुनाव मैनेजमेंट कमेटी के हेड हैं, लेकिन अहम राजनीतिक फैसले पार्टी लीडरशिप मिलकर लेती है। उनके मुताबिक, यह कमेटी पिछले नौ सालों में मुंबई में पार्टी के परफॉर्मेंस और ऑर्गनाइजेशन की स्थिति का आकलन करने के लिए बनाई गई थी और इसने पहले ही एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार कर ली है।

कमेटी के सदस्यों से जल्द ही अजीत पवार से मिलकर आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने की उम्मीद है। सना मलिक ने अपने पिता के प्रति बीजेपी के विरोध को भी राजनीतिक मकसद वाला बताया और आरोप लगाया कि NCP नेता शिवाजीराव नलवडे ने इस हफ़्ते की शुरुआत में पार्टी लीडरशिप की इजाज़त के बिना बीजेपी मंत्री आशीष शेलार से मुलाकात की थी।

नवाब मलिक फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथियों से संबंधों के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिन्हें उन्होंने लगातार नकारा है। इसके अलावा, उन्होंने बुधवार को एनसीपी प्रमुख अजीत पवार से मुलाकात की।

