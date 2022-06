Maha Political Crisis: महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट को लेकर बोले जयंत पाटिल- हम आखिरी तक उद्धव ठाकरे संग मजबूती से खड़े रहेंगे

Highlights एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी महाराष्ट्र के विकास और कल्याण के लिए स्थापित सरकार है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट जारी है।

मुंबई: महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट जारी है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने गुरुवार को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "महाराष्ट्र विकास अघाड़ी महाराष्ट्र के विकास और कल्याण के लिए स्थापित सरकार है। हम अंत तक उद्धव जी ठाकरे के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।"

"Maharashtra Vikas Aghadi is a government established for the development and welfare of Maharashtra. We will stand firmly with Uddhavji Thackeray till the end," tweets NCP leader Jayant Patil (file photo) pic.twitter.com/KZNABhWuwx

बताते चलें कि इससे पहले पाटिल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि आज शाम पांच बजे मैंने अपने सभी विधायकों को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया है ताकि उन्हें चल रहे घटनाक्रम से अवगत कराया जा सके। हमारे सांसद, संगठन प्रमुख (शरद पवार) भी वहां होंगे। एनसीपी विधायकों की बैठक आज वाईबी चव्हाण सेंटर मुंबई में होगी।

I don't think that to form govt in one state, you can show your strength in another state. He (rebel Shiv Sena MLA Eknath Shinde) has to come here to show his MLAs to Governor...thereafter Governor will take the necessary decision: Jayanti Patil. NCP#MaharashtraPoliticalCrisispic.twitter.com/T22AhoaPpm