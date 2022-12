एनसीपी केरल के अध्यक्ष पीसी चाको ने शशि थरूर को दिया पार्टी में शामिल होने का न्योता, कहा- हम उनका गर्मजोशी से करेंगे स्वागत

Highlights राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी केरल के अध्यक्ष पीसी चाको ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को एनसीपी में शामिल होने का न्योता दिया। एनसीपी केरल के अध्यक्ष पीसी चाको ने कहा कि शशि थरूर तिरुवनंतपुरम के सांसद बने रहेंगे भले ही कांग्रेस पार्टी उन्हें अस्वीकार कर दे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कांग्रेस थरूर को क्यों नजरअंदाज कर रही है।

कन्नूर: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी केरल के अध्यक्ष पीसी चाको ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को एनसीपी में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने कन्नूर में कहा कि अगर कांग्रेस सांसद शशि थरूर एनसीपी में आते हैं तो हम उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम के सांसद बने रहेंगे भले ही कांग्रेस पार्टी उन्हें अस्वीकार कर दे। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस थरूर को क्यों नजरअंदाज कर रही है।

बता दें कि केरल कांग्रेस में रार की खबरों के बीच वरिष्ठ नेता शशि थरूर का दौरा जारी है। शनिवार को कोट्टायम जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के अध्यक्ष नट्टाकम सुरेश खुले तौर पर जिले में थरूर के खिलाफ उतर आए। सुरेश ने आरोप लगाया कि थरूर ने सभी नेताओं को स्थायी निर्देश के अनुसार जिला नेतृत्व को सूचित नहीं किया।

If Congress MP Shashi Tharoor comes to NCP, we will accept him warmly. Shashi Tharoor will remain as Thiruvananthapuram MP even if the Congress party rejects him. I do not know why Congress is ignoring Tharoor: NCP Kerala president PC Chacko in Kannur pic.twitter.com/VvnTec4QdM