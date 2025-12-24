हार्दिक सिंह को मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न?, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए नामांकित उम्मीदवारों की पूरी सूची, कोई भी क्रिकेटर नामांकित नहीं, पूरी सूची
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 24, 2025 18:15 IST2025-12-24T18:14:29+5:302025-12-24T18:15:54+5:30
National Sports Awards full list of recommendations: युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख और डेकाथलीट तेजस्विन शंकर समेत 24 खिलाड़ियों के नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए दिये गए हैं।
नई दिल्लीः भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह के नाम की अनुशंसा इस साल मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार के लिये की गई है जबकि युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख और डेकाथलीट तेजस्विन शंकर समेत 24 खिलाड़ियों के नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए दिये गए हैं। चयन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। मिडफील्डर हार्दिक टोक्यो ओलंपिक 2021 और पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। इस साल एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम में भी वह शामिल थे।
National Sports Awards full list of recommendations: राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिये अनुशंसा-
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न: हार्दिक सिंह (हॉकी)
अर्जुन पुरस्कार:
तेजस्विन शंकर (एथलेटिक्स)
प्रियंका (एथलेटिक्स)
नरेंदर (मुक्केबाजी)
विदित गुजराती (शतरंज)
दिव्या देशमुख (शतरंज)
धनुष श्रीकांत (बधिर निशानेबाजी)
प्रणति नायक (जिम्नास्टिक)
राजकुमार पाल (हॉकी)
सुरजीत (कबड्डी)
निर्मला भाटी (खोखो)
रूद्रांक्ष खंडेलवाल (पैरा निशानेबाजी)
एकता भयान (पैरा एथलेटिक्स)
पद्मनाभ सिंह (पोलो)
अरविंद सिंह(नौकायन)
अखिल श्योराण (निशानेबाजी)
मेहुली घोष (निशानेबाजी)
सुतीर्था मुखर्जी (टेबल टेनिस)
सोनम मलिक (कुश्ती)
आरती (योग)
त्रिसा जॉली (बैडमिंटन)
गायत्री गोपीचंद (बैडमिंटन)
लालरेम्सियामी (हॉकी)
मोहम्मद अफजल (एथलेटिक्स)
पूजा (कबड्डी)।
सूत्रों ने बताया कि खेल मंत्रालय से औपचारिक मान्यता मिलने के पांच साल बाद पहली बार योगासन खिलाड़ी आरती पाल का नाम भी अर्जुन पुरस्कार के लिये दिया गया है। आरती राष्ट्रीय और एशियाई चैम्पियन है । एशियाई खेल 2026 में योगासन नुमाइशी खेल के रूप में शामिल होगा । चयन समिति ने बुधवार को हुई बैठक में अर्जुन पुरस्कार के लिये 21 अन्य नाम तय किये हैं।
चयन समिति में भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष गगन नारंग, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट और पूर्व हॉकी खिलाड़ी एम एम सोमाया शामिल हैं । उन्नीस वर्ष की देशमुख विश्व कप जीतने वाली पहली खिलाड़ी है । शतरंज खिलाड़ी विदित गुजराती और तेजस्विन शंकर के नाम की भी अनुशंसा की गई है जिन्होंने एशियाई खेल 2023 में रजत पदक जीता था।
और इस साल एशियाई चैम्पियनशिप में भी दूसरे स्थान पर रहे । दो बार विश्व चैम्पियनशिप की कांस्य पदक विजेता राइफल निशानेबाज मेहुली घोष , जिम्नास्ट प्रणति नायक और भारत की नंबर एक महिला बैडमिंटन जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद के नाम की भी सिफारिश की गई है । इस सूची में कोई क्रिकेटर शामिल नहीं है।
तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी यह पुरस्कार पाने वाले आखिरी क्रिकेटर थे जिन्हें 2023 में सम्मान मिला था । देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के साथ प्रशस्ति पत्र, पदक और 25 लाख रुपये मिलते हैं जबकि अर्जुन पुरस्कार के साथ 15 लाख रुपये दिये जाते हैं। पिछले साल चार खिलाड़ियों विश्व चैम्पियन शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश, पुरुष हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और निशानेबाज मनु भाकर को खेल रत्न से नवाजा गया था।