National Games 2025: पीएम मोदी का देहरादून दौरा आज, प्रशासन ने दिए सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश; अवकाश घोषित

National Games 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जा रहे हैं। पीएम 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले है जिसके लिए शहर में तैयारियां की जा रही है। देहरादून में पीएम के आने से पहले जिला मजिस्ट्रेट ने स्कूलों और आंगनवाड़ियों में अवकाश घोषित कर दिया है।

आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, "आपदा न्यूनीकरण के मद्देनजर, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, यह आदेश दिया जाता है कि 28.01.2025 को जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक दिन का अवकाश घोषित किया जाए। देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त आदेश को सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनवाड़ी केंद्रों में तदनुसार लागू किया जाए।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे, इसके बाद ओडिशा के भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा-मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे।

जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे भुवनेश्वर के जनता मैदान में ओडिशा में कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह उत्तराखंड के देहरादून जाएंगे और शाम करीब छह बजे 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में अपने रजत जयंती वर्ष के दौरान आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के आठ जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए जाएंगे।

विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय खेलों में 36 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश भाग लेंगे। 17 दिनों तक चलने वाले इस खेल में 35 खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें 33 खेलों में पदक दिए जाएंगे, जबकि दो खेल प्रदर्शनी खेल होंगे। योग और मल्लखंब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। इस आयोजन में देश भर से 10,000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे।

