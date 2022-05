जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस पदक पर शेख अब्दुल्ला की तस्वीर की जगह लगाया जाएगा राष्ट्रीय चिह्न

जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस पदक पर शेख अब्दुल्ला की तस्वीर की जगह लगाया जाएगा राष्ट्रीय चिह्न

By मनाली रस्तोगी | Published: May 24, 2022 10:50 AM

सामान्य प्रशासन विभाग ने 25 जनवरी को जारी एक अन्य आदेश में कहा था कि 'शेर-ए-कश्मीर पुलिस पदक' का नाम बदलकर 'जम्मू-कश्मीर पुलिस पदक' कर दिया गया है।

