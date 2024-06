Narendra Modi Oath-Taking Ceremony: नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार ली प्रधानमंत्री की शपथ, नेहरू के इस रिकॉर्ड की बराबरी

Highlights नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के बने हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद की शपथ दिलाई। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं।

नई दिल्ली:नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के बने हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद की शपथ दिलाई। मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने ऐसा कीर्तिमान बनाया था।

#WATCH | Narendra Modi takes oath for the third consecutive term as the Prime Minister pic.twitter.com/LA1z6QF7iX — ANI (@ANI) June 9, 2024

नरेंद्र मोदी लगातार 2014, 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रहे, वहीं जवाहर लाल नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 का लोकसभा चुनाव जीता था। अब रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है।

#WATCH | Narendra Modi set to take oath for the third consecutive term as the Prime Minister pic.twitter.com/M6czTcSE6z — ANI (@ANI) June 9, 2024

वहीं, मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो इस बार मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की खातिर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे रविवार को नई दिल्ली पहुंचे। बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ शनिवार को दिल्ली पहुंचे।

#WATCH | Delhi | Prime Minister-designate Narendra Modi to take oath for the third consecutive term as the Prime Minister along with his Cabinet, shortly pic.twitter.com/XjtYOeDhX4 — ANI (@ANI) June 9, 2024

हसीना, अफीफ, मुइज्जू, जगन्नाथ और तोबगे के अलावा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल 'प्रचंड', श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे शामिल हैं।

#WATCH | Narendra Modi to take oath for the third consecutive term as the Prime Minister along with his Cabinet, shortly pic.twitter.com/W7bwVsnE6L — ANI (@ANI) June 9, 2024

क्षेत्रीय समूह दक्षेस (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) देशों के नेताओं ने मोदी के पहले शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था, जब उन्होंने भाजपा की भारी चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। मोदी जब 2019 में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक देशों के नेताओं ने भाग लिया था।

Web Title: Narendra Modi took oath as Prime Minister for the third consecutive time, equaling this record of Jawaharlal Nehru