Narendra Modi Oath Taking Ceremony: मोदी 3.0 में बिहार से यह 6 सांसद बन सकते हैं मंत्री, देखें नाम

Highlights मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे बिहार से कुल 6 सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण से पहले दी चाय पार्टी

Narendra Modi Oath Taking Ceremony: मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को इतिहास रचने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में "मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी..." कुछ इसी अंदाज में वह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे। तीसरी बार पीएम बनने का यह रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी से पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू बना चुके हैं।

At Rashtriya Samar Smarak, paid tributes to our brave soldiers who sacrificed their lives for our nation. Their unwavering courage and selflessness inspire us to uphold the values they fought for. Their sacrifice also motivates us to build a stronger and prosperous India they… pic.twitter.com/G4KyBcuBrr