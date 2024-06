Narendra Modi Oath Ceremony: शपथ ग्रहण से पहले, 'कांग्रेस को 'अंगूर' खट्टे लगने लगे, जेडीयू का तंज

Highlights 9 जून को तीसरी बार पीएम मोदी लेंगे पीएम पद की शपथ जेडीयू ने कहा, अंगूर नहीं मिले तो कांग्रेस को खट्टे लगने लगे जेडीयू के 12 सांसदों का पीएम मोदी को समर्थन

Narendra Modi Oath Ceremony:जेडीयू नेता राजीव रंजन(ललन) सिंह ने कहा कि कांग्रेस को अंगूर खट्टे लगते हैं, जब उन्हें अंगूर नहीं मिलते हैं। ललन ने कहा कि वे तो सरकार बना रहे थे, कह रहे थे कि देश का संविधान खतरे में था। लेकिन, शुक्रवार को जब एनडीए सांसदों की संसद में बैठक बुलाई गई और आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री सेंट्रल हॉल में पहुंचे तो उन्होंने भारत के संविधान के सामने सिर झुकाया।

