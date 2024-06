Narendra Modi in Parliament: प्रवेश करते ही संविधान को नमन...

Highlights शुक्रवार को संसद भवन में नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक हुई टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि तीन महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया राजनाथ सिंह ने कहा, मेरा मानना ​​है कि इन सभी पदों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का नाम सबसे उपयुक्त है

Narendra Modi in Parliament: लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद शुक्रवार को संसद भवन में नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक हुई। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। संसद भवन के संविधान सदन में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री का स्वागत 'मोदी मोदी' के नारों के साथ किया गया।

#WATCH | Delhi: Newly elected MPs, Chief Ministers and other leaders of the NDA chant 'Modi-Modi' during the NDA Parliamentary Party meeting at Samvidhan Sadan (Old Parliament) pic.twitter.com/WuFZz9YAbD

बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने सम्मानपूर्वक अपने माथे से भारत के संविधान को छुआ। जेडी(एस) के निर्वाचित सांसद एचडी कुमारस्वामी ने नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता नामित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम सभी को बधाई दे रहे हैं क्योंकि हमने शानदार बहुमत हासिल किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि तीन महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया।

#WATCH | At the NDA Parliamentary Party meeting, TDP chief Chandrababu Naidu says "I have been in the politics for the last four decades I have seen so many leaders. I can give the entire credit to Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement… pic.twitter.com/kVTX2CNxiv