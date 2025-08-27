ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और विधायक कृष्ण मुरारी पर ग्रामीणों ने किया हमला, जान बचाकर भागे मंत्री, सुरक्षाकर्मी घायल 

Highlights घटना तब हुई जब दोनों नेता मातमपुर्सी गांव में 9 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। ग्रामीणों ने मंत्री श्रवण कुमार पर हमला कर दिया। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ था।

Nalanda:बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पर नालंदा जिले में हिलसा थाना क्षेत्र के मलावां गांव में बुधवार को जान लेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। इस हमले में मंत्री का एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया है। हालांकि मंत्री के अन्य सुरक्षा कर्मी इन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह घटना तब हुई जब दोनों नेता मातमपुर्सी गांव में 9 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे।

बताया जा रहा है कि इसी दौरान ग्रामीणों ने मंत्री श्रवण कुमार पर हमला कर दिया। इस दौरान श्रवण कुमार और कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया को अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही भागना पड़ा। लेकिन ग्रामीणों ने करीब 1 किलोमीटर तक उनका पीछा किया। बता दें कि 2 दिन पहले पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ था।

जिसमें ट्रक की चपेट में आने से ऑटो में सवार 9 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में इस गांव के भी कुछ लोग थे। मंत्री श्रवण कुमार बुधवार को उन्हीं पीड़ित परिवार से मिलने आए थे। श्रवण कुमार के साथ स्थानीय विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया भी थे। पीड़ित परिवार से मुलाकात करके श्रवण कुमार जब वापस जाने लगे तो कुछ गांववालों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया।

थोड़ी देर में ही लोग उग्र हो गए और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। नाराज गांव वालों ने मंत्री श्रवण कुमार पर हमला किया तो उन्हें जान बचाकर पैदल ही भागना पड़ा। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

बता दें कि इससे पहले सोमवार की शाम को पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर हमला हुआ था। इस हमले में मंत्री के काफिले की गाड़ियों के शीशे तक टूट गए थे। पुलिस के मुताबिक, यह हमला सुनियोजित था और लोगों की भावनाओं को भड़का कर कराया गया था। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इससे भी अधिक दुर्गति होगी।

