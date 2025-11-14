Nagrota bypoll seat: 24647 वोट से जीतीं देवयानी राणा, पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी को 42350 और हर्ष देव सिंह को 17703 मत
जम्मूः जम्मू-कश्मीर की नगरोटा उपचुनाव सीट पर भाजपा की देवयानी राणा ने निर्णायक 11वें और अंतिम दौर की मतगणना में 42,183 वोट हासिल कर जीत हासिल की है। 24,522 वोटों के भारी अंतर से हुई इस जीत ने जम्मू ज़िले में भाजपा की सीट बरकरार रखने को सुनिश्चित कर दिया है। जम्मू जिले के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए जारी मतगणना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार देवयानी राणा ने कमाल कर दिया। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। देवयानी को 42350 वोट मिले। हर्ष देव सिंह को 17703 मत मिले।
नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा ने अपनी जीत पर कहा, "हमारा सौभाग्य है कि जिस तरीके से 2024 में नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र के हर मतदाता ने बढ़-चढ़कर हमको आर्शीवाद दिया था और एक बार फिर हमें सौभाग्य मिला है 2025 में हर घर हर परिवार ने हमें बढ़-चढ़कर आर्शीवाद दिया है।"
राणा का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार और जिला विकास परिषद की मौजूदा सदस्य शमीम बेगम और जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार हर्ष देव सिंह से है। सिंह राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और रामनगर से तीन बार के विधायक हैं। इस सीट पर कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं थे। मतगणना के मद्देनजर जम्मू मे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
#WATCH जम्मू (जम्मू और कश्मीर): नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा ने अपनी जीत पर कहा, "हमारा सौभाग्य है कि जिस तरीके से 2024 में नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र के हर मतदाता ने बढ़-चढ़कर हमको आर्शीवाद दिया था और एक बार फिर हमें सौभाग्य मिला है 2025 में हर घर हर…
मतगणना गांधी नगर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के सेमिनार हॉल में की जा रही है, जहां 23 टेबल लगाए गए हैं। अंतिम परिणाम शुक्रवार दोपहर तक आने की उम्मीद है। नगरोटा में मंगलवार को मतदान हुआ था और 75 प्रतिशत से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। देवयानी राणा पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, जिनके निधन के कारण उपचुनाव हो रहा है। उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में यहां से जीत दर्ज की थी। पिछले साल उनका निधन हो गया था।