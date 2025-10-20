नगरोटा विधानसभा उपचुनाव सीटः कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस में झगड़ा?, गठबंधन में मनमुटाव सामने, उमर अब्दुल्ला की पेशकश राहुल गांधी ने ठुकराई, जानें समीकरण

Highlights नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। आवेदनों की जांच 22 अक्टूबर तक की जाएगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर है।

जम्मूः कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर की नगरोटा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। हालांकि, नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) ने पार्टी को इस सीट पर चुनाव लड़ने की पेशकश की है। दोनों गठबंधन सहयोगियों ने पिछले साल विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा था, लेकिन नेकां ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को एक सीट देने से इनकार कर दिया है, जिस पर पार्टी की जीत तय थी। इसके बाद गठबंधन में मनमुटाव सामने आया है। केंद्र-शासित प्रदेश की चार राज्यसभा सीट पर 24 अक्टूबर को चुनाव होना है।

वहीं, नगरोटा और बडगाम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। नगरोटा सीट पिछले साल 31 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हो गई थी, जबकि विधानसभा चुनाव में गंदेरबल और बडगाम सीट पर जीत हासिल करने वाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट छोड़ दी थी।

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने एक बयान में कहा, “कांग्रेस ने भाजपा को हराने के व्यापक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नगरोटा विधानसभा सीट नेशनल कांफ्रेंस के लिए छोड़ने का फैसला किया है।” राज्यसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ मतभेद की बातों को दरकिनार करते हुए नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा था, “अगर कांग्रेस के पास नगरोटा के लिए बेहतर उम्मीदवार है, तो हम (कांग्रेस का समर्थन करके और चुनाव न लड़कर) समझौता करने को तैयार हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है।”

शर्मा ने कहा कि यह निर्णय जेकेपीसीसी की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा और विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद लिया गया है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि 2024 के विधानसभा चुनावों में नगरोटा में नेकां दूसरे स्थान पर रही थी। शर्मा ने कहा, “गठबंधन के पैमाने और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने भाजपा को हराने के व्यापक लक्ष्य को हासिल करने के लिए (नगरोटा) सीट अपनी सहयोगी नेशनल कांफ्रेंस के लिए छोड़ने का फैसला किया है।”

रविवार को नेशनल कांफ्रेंस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता आगा सैयद महमूद को बडगाम से अपना उम्मीदवार घोषित किया। इस सीट पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। आवेदनों की जांच 22 अक्टूबर तक की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर है। भाजपा ने देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा को नगरोटा से चुनाव मैदान में उतारा है।

देवयानी और जेकेएनपीपी-आई के अध्यक्ष हर्ष देव सिंह ने शनिवार को इस सीट से अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में देवेंद्र सिंह राणा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नेशनल कांफ्रेंस के जोगिंदर सिंह को रिकॉर्ड 30,472 मतों से हराया था। नेकां के उम्मीदवार को केवल 17,641 वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार बलबीर सिंह 5,979 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे।

