नागपुर नगर निकाय चुनाव 2026ः नाम वापस मत लीजिए, भाजपा प्रत्याशी को समर्थकों ने घर में किया बंद, चुनाव से हटे किसान गावंडे
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 2, 2026 16:52 IST2026-01-02T16:50:24+5:302026-01-02T16:52:09+5:30
Nagpur:महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि पर गहमागहमी के बीच नागपुर शहर में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक उम्मीदवार के समर्थकों ने उन्हें घर में बंद कर दिया, ताकि वह अपना नामांकन वापस न ले सकें। भाजपा ने अपने ‘एबी फॉर्म’ (नामांकन दाखिल करने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज) में वार्ड 13 (डी) से विजय होले और किसान गावंडे को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में पार्टी ने गावंडे से चुनावी मैदान से हटने को कहा।
इस फैसले से भाजपा कार्यकर्ताओं का एक वर्ग नाराज हो गया जो वार्ड 13 (डी) के अंतर्गत आने वाले हजारीपहाड़ इलाके से प्रतिनिधित्व चाहता था। गावंडे के समर्थकों ने उन्हें घर में बंद कर दिया, ताकि वह निर्वाचन अधिकारी से मिलकर अपना नामांकन वापस न ले सकें, और इस दौरान नारेबाजी भी की।
भाजपा के विधान परिषद सदस्य परिणय फुके और स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को समझाया, जिसके बाद गावंडे ने अपना नामांकन वापस ले लिया। गावंडे ने से कहा, “इलाके के भाजपा कार्यकर्ता चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए वे नाराज हो गए। हम पार्टी नेतृत्व के फैसले को समझते हैं और इसी वजह से मैंने नामांकन वापस ले लिया।” नागपुर महानगरपालिका समेत राज्य के 29 नगर निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन की जाएगी।
निकाय चुनाव: भाजपा ने जालना में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दी, महायुति के सहयोगी समुदाय को लुभा रहे
महाराष्ट्र के जालना शहर में 15 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव से पहले, महायुति गठबंधन में सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) मुस्लिम मतदाताओं को अपने हक में करने के लिए इस समुदाय से उम्मीदवार उतार रहे हैं। अपनी पिछली परंपरा से हटकर, भाजपा ने शहर में चार मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।
राजनीतिक विश्लेषक इस बदलाव का कारण हाल में भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल के प्रभाव को मानते हैं और इस कदम से मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, शुरुआत में महायुति गठबंधन के सभी दलों के एक साथ चुनाव लड़ने की उम्मीद थी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेदों के कारण अंतिम समय में गठबंधन टूट गया।
जालना शहर महानगरपालिका में 65 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जालना में मुस्लिम मतदाता लगभग 20 से 25 प्रतिशत हैं और वार्ड दो, चार, 10 और 11 में उनका निर्णायक प्रभाव है। महायुति के अन्य सहयोगी दलों में, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सात मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने मुस्लिम समुदाय से 17 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है।
दूसरी ओर, कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राकांपा (शरदचंद्र पवार) वाला विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी (एमवीए) मिलकर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस ने 51 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिनमें 19 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। शिवसेना (उबाठा) ने 13 सीट पर चुनाव लड़ने के बावजूद मुस्लिम समुदाय के किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया है।
राकांपा (शप) ने दो मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। इस बीच, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने जालना के मुस्लिम बहुल इलाकों की 17 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसकी जिला इकाई के अध्यक्ष शेख मजीद ने कहा कि लोग एक विकल्प की तलाश में हैं और एआईएमआईएम उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य में जालना शहर महानगरपालिका सहित 29 निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन होगी।