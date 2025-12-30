नागपुर नगर निगम चुनावः नहीं दे रहे 15 सीट?, राहुल गांधी और शरद पवार की राह अलग
December 30, 2025
नागपुरः महा विकास आघाडी (एमवीए) के घटक दल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरद पवार (राकांपा-शप) नागपुर नगर निगम चुनाव अलग-अलग लड़ेंगे। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी राकांपा (शप) ने अपने सहयोगी दल पर 15 सीट आवंटित नहीं करने का आरोप लगाया है। राकांपा (शप) की नागपुर इकाई के अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेताओं के साथ सोमवार रात तक चर्चा जारी रही लेकिन बाद में ‘‘नेताओं ने हमारे फोन कॉल का जवाब देना बंद कर दिया जिससे संकेत मिलता है कि वे गठबंधन नहीं करना चाहते।’’
पेठे ने कहा कि राकांपा (शप) ने शुरू में 25 सीट मांगी थीं लेकिन बाद में 15 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो गई लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उसकी मांग को नजरअंदाज कर दिया। राकांपा (शप) नेता ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि कांग्रेस भाजपा की मदद करना चाहती है और उसने हमारे साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है।’’
इससे पहले, 2017 में 151 सदस्यीय नागपुर निकाय के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने 108 सीट, कांग्रेस ने 28 सीट, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 10 सीट, शिवसेना (अविभाजित) ने दो सीट और राकांपा (अविभाजित) ने एक सीट जीती थी।
महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए चुनाव 15 जनवरी को होंगे और अगले दिन मतगणना होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि मंगलवार यानी आज है, जबकि दो जनवरी नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है और उम्मीदवारों की अंतिम सूची तीन जनवरी को प्रकाशित की जाएगी।